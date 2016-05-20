中国债市动态：现券收益率略回落，不确定性未消料延续偏弱整理

路透上海5月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率略回落，国债期货小幅反弹；最近收益率连续反弹，不过在基本面、政策面等整体市场环境保持相对稳定的情况下，持续走高的空间亦受限。
交易员并指出，目前市场心态仍纠结，一方面经济中长期恐没有明显起色，另一方面，供给侧改革及金融市场杠杆等令货币政策预期更显谨慎，在诸多不确定性未消除前，现券料延续偏弱整理。
“（收益率）就下一点点，情绪稍好一点啦，不过还是僵持，先看看呗。”上海一银行交易员称。
上海另一银行交易员谈到，在近一周收益率持续上行后，进一步做空的动力趋弱，而对于缴税的担忧稍有缓解，也有利于市场心态回稳。
他并认为，目前债市仍未到方向性突破之时，“暂时看也就是十几个bp（基点）左右震荡。”
而刚刚招标结束的两期国债招标中，50年期超长债明显高于预期，但由于该期限品种二级流动性较差，一级定位也缺乏参照，因此有较大偶然性，对现券走势影响有限。
一级市场方面，财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为3.70%，高于此前3.65%的市场预测均值，投标倍数为2.05倍；同时招标的三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1744%，边际中标收益率为2.1858%，投标倍数4.02倍。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3625%/3.3575%，上日尾盘为3.3750%/3.3676%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.165元人民币，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1609 收报98.955元，较上日结算价涨0.15%。(完)
(发稿 边竞；审校 林高丽)