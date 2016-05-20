欧元债市：德债收益率或创一个月最大单周升幅，受美国升息前景推动

但收益率在周五脱离高位，因投资者并不完全相信美联储很快就会升息。

德国10年期公债收益率 持稳在0.16%，低于周四触及的两周高点约0.20%。不过，本周的卖压仍可能令德债收益率录得一个月来的最大周线涨幅。

其它欧元区公债收益率持平至下跌2个基点。

瑞穗的利率分析师Antoine Bouvet指出，虽然长期德债易于受到美债抛压的冲击，但美联储若6月升息，恐将被市场视作一个错误的政策决定。

“鉴于此，我们认为美联储强硬立场给德债收益率造成的回落程度将是有限的。”

分析师们都认为，受各类风险事件的影响，比如下个月的英国脱欧公投，拥有避险功能的德国公债仍将保持坚稳走势。（完）

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