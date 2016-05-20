欧元债市：德债收益率或创一个月最大单周升幅，受美国升息前景推动

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
但收益率在周五脱离高位，因投资者并不完全相信美联储很快就会升息。
德国10年期公债收益率 持稳在0.16%，低于周四触及的两周高点约0.20%。不过，本周的卖压仍可能令德债收益率录得一个月来的最大周线涨幅。
其它欧元区公债收益率持平至下跌2个基点。
瑞穗的利率分析师Antoine Bouvet指出，虽然长期德债易于受到美债抛压的冲击，但美联储若6月升息，恐将被市场视作一个错误的政策决定。
“鉴于此，我们认为美联储强硬立场给德债收益率造成的回落程度将是有限的。”
分析师们都认为，受各类风险事件的影响，比如下个月的英国脱欧公投，拥有避险功能的德国公债仍将保持坚稳走势。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李爽/高琦 审校 王洋/杜明霞)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------