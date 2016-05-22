重温稿-路透调查：日本4月核心CPI料同比下滑0.4%，受能源价格拖累

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
* 4月核心CPI同比料下滑0.4%，3月时为下滑0.3%
* 出口同比料下跌10.0%，连续第七个月下滑
* 26日2330GMT公布CPI，22日2350GMT公布贸易数据
路透东京5月20日 - 路透调查显示，由于能源价格下跌，日本4月消费者物价料连续第二个月下滑，而海外需求疲软及日圆走强，则拖累出口连续第七个月衰退。
调查21位经济分析师的结果显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下跌0.4%，跌幅大于3月时的下滑0.3%。核心CPI涵盖油品，但不含波动较大的生鲜食品价格。
“除了汽油及电费等能源价格持续压抑消费者物价，日圆升值也拉低了消费产品的进口价格，”农林中金总合研究所首席研究员南武志在报告中称。
“本财年上半年核心CPI很有可能会维持在小幅负成长区域。”
日本总务省将在5月26日2330GMT公布CPI数据。
路透调查亦显示，4月出口料较上年同期下降10.0%。3月为下降6.8%。
4月进口料较上年同期下降19.0%，并料录得贸易顺差4,928亿日圆(44.7亿美元)。
若结果一如预期，4月将是连续第三个月贸易录得顺差。
“贸易顺差主要应是因为能源价格走软导致进口下降。”第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵说。
财务省将于5月22日2350GMT公布贸易数据。
日本第一季经济扩张速度为一年来最快，受益于闰年因素提振民间消费。但分析师认为反弹力度不够强劲，难以消除对黯淡经济前景的担忧。 (完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 孙茉莉/杜明霞)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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