基金产业：高盛基建基金GSIP考虑出售西班牙能源业务Redexis--消息

消息人士未给出任何出售价格预估，但分析师猜测包括债务在内的该笔交易价值可能在17.5亿欧元（19.6亿美元）。

Redexis通过遍布全国的约8,500公里管线和60万座供应点，把燃气输送到西班牙26个省份的零售和趸售客户。

2015年Redexis的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为1.36亿欧元，净债务为8.4亿欧元。（完）