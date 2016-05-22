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亚洲 | 2016年 5月 22日 星期日 11:59 BJT

全球汇市：投机客持续削减美元空仓，因FED升息预期增温--CFTC/路透

路透5月20日 - 汇市投机客连续第二周削减美元空头仓位，投资人开
始消化下个月美国升息的可能性。
    
    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，5
月17日止当周，美元净空仓总值从前一周的61.9亿美元降至41.9亿美元。
    
    包括强劲零售销售报告等美国乐观经济数据，已强化有关美国联邦储
备理事会(美联储/FED)下个月可能再度升息的看法。前几天公布的最新美
联储会议记录亦显示，若第二季经济成长增强，通胀率及就业升高，不排
除6月升息。
    
    根据芝商所集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货周五尾盘时反映
出6月升息机率26%，高于两天前的19%。
    
    受此影响，美元兑一篮子货币过去13天已劲升3.5%。5月以来，美元
上涨2.5%，有望创下11月以来最大单月涨幅。
    
    另一方面，投机客欧元净空仓从前一周的21,872口小升至22,587口。
前一周为2014年6月以来最低水准。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)
                   5月17日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              86,165     88,897
 空头仓位              27,246     29,850
 净仓位                58,919     59,047
    
    欧元(125,000欧元为1口)
                   5月17日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位             101,723    101,277
 空头仓位             124,310    123,149
 净仓位               -22,587    -21,872
    
    英镑(62,500英镑为1口)
                   5月17日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              37,533     37,628
 空头仓位              75,955     72,563
 净仓位               -38,422    -34,935
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)      
                   5月17日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              22,463     22,674
 空头仓位              18,316     15,757
 净仓位                 4,147      6,917
        
    加元(100,000加元为1口)
                   5月17日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              37,009     42,040
 空头仓位              14,303     16,166
 净仓位                22,706     25,874
    
    澳元(100,000澳元为1口)
                   5月17日当   前一周
                   周          
                               
 多头仓位              71,793     82,774
 空头仓位              46,900     44,616
 净仓位                24,893     38,158
   
     新西兰元(100,000新西兰元为1口)
                     5月17日当   前一周
                     周          
                                 
 多头仓位                32,545     33,573
 空头仓位                25,857     24,221
 净仓位                   6,688      9,352
    (完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 张涛)

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