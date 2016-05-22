全球汇市：投机客持续削减美元空仓，因FED升息预期增温--CFTC/路透

路透5月20日 - 汇市投机客连续第二周削减美元空头仓位，投资人开 始消化下个月美国升息的可能性。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，5 月17日止当周，美元净空仓总值从前一周的61.9亿美元降至41.9亿美元。 包括强劲零售销售报告等美国乐观经济数据，已强化有关美国联邦储 备理事会(美联储/FED)下个月可能再度升息的看法。前几天公布的最新美 联储会议记录亦显示，若第二季经济成长增强，通胀率及就业升高，不排 除6月升息。 根据芝商所集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货周五尾盘时反映 出6月升息机率26%，高于两天前的19%。 受此影响，美元兑一篮子货币过去13天已劲升3.5%。5月以来，美元 上涨2.5%，有望创下11月以来最大单月涨幅。 另一方面，投机客欧元净空仓从前一周的21,872口小升至22,587口。 前一周为2014年6月以来最低水准。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月17日当 前一周 周 多头仓位 86,165 88,897 空头仓位 27,246 29,850 净仓位 58,919 59,047 欧元(125,000欧元为1口) 5月17日当 前一周 周 多头仓位 101,723 101,277 空头仓位 124,310 123,149 净仓位 -22,587 -21,872 英镑(62,500英镑为1口) 5月17日当 前一周 周 多头仓位 37,533 37,628 空头仓位 75,955 72,563 净仓位 -38,422 -34,935 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月17日当 前一周 周 多头仓位 22,463 22,674 空头仓位 18,316 15,757 净仓位 4,147 6,917 加元(100,000加元为1口) 5月17日当 前一周 周 多头仓位 37,009 42,040 空头仓位 14,303 16,166 净仓位 22,706 25,874 澳元(100,000澳元为1口) 5月17日当 前一周 周 多头仓位 71,793 82,774 空头仓位 46,900 44,616 净仓位 24,893 38,158 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月17日当 前一周 周 多头仓位 32,545 33,573 空头仓位 25,857 24,221 净仓位 6,688 9,352 (完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)