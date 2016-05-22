《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.79 +0.47 +0.60 1645564 京东 23.45 +0.34 +1.47 11508744 新浪 45.54 +0.16 +0.35 573063 搜狐 39.46 +0.75 +1.94 583174 网易 166.81 +5.58 +3.46 1224175 百度 170.05 +1.54 +0.91 2255274 台湾 台湾积体电路 23.91 +0.66 +2.84 2276347 联电 1.80 +0.04 +2.27 21037 日月光 4.51 +0.06 +1.35 207090 硅品精密 7.07 +0.24 +3.51 461631 和信超媒体 2.63 +0.07 +2.73 2125 友达 2.59 +0.10 +4.02 51992 中华电信 33.81 +0.22 +0.66 43458 台湾国际航电 40.29 +0.47 +1.18 628816 香港 中国移动 54.42 +0.74 +1.38 173054 中国联通 10.83 +0.19 +1.79 117862 中国电信 47.50 +0.52 +1.11 4813 中芯国际 4.12 +0.06 +1.48 6410 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 56 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 蔡美珍)