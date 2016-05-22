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亚洲 | 2016年 5月 22日 星期日 13:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.79    +0.47    +0.60   1645564
    京东                23.45    +0.34    +1.47  11508744
    新浪              45.54    +0.16    +0.35    573063
    搜狐              39.46    +0.75    +1.94    583174
    网易             166.81    +5.58    +3.46   1224175
    百度             170.05    +1.54    +0.91   2255274
    
    台湾
    台湾积体电路       23.91    +0.66    +2.84   2276347
    联电                1.80    +0.04    +2.27     21037
    日月光              4.51    +0.06    +1.35    207090
    硅品精密           7.07    +0.24    +3.51    461631
    和信超媒体         2.63    +0.07    +2.73      2125
    友达                2.59    +0.10    +4.02     51992
    中华电信           33.81    +0.22    +0.66     43458
    台湾国际航电      40.29    +0.47    +1.18    628816
    
    香港
    中国移动           54.42    +0.74    +1.38    173054
    中国联通           10.83    +0.19    +1.79    117862
    中国电信           47.50    +0.52    +1.11      4813
    中芯国际            4.12    +0.06    +1.48      6410
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        56
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 蔡美珍)

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