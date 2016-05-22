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市场报道 | 2016年 5月 22日 星期日 13:07 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货5月17日仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月17日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以
50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(190,763口)
     73,173   44,491   19,442   83,861  117,206  176,476  181,139   14,287   9,624
    
    较5月12日变动(未平仓合约：增加4,420口)
    
        212     -291    3,024      749    1,957    3,985    4,690      435    -270
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       38.4     23.3     10.2     44.0     61.4     92.5     95.0      7.5     5.0
    
    各类交易商数量(总计为278家)
        107       80       72       56       61      203      183
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 蔡美珍)

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