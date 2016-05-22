CFTC报告：ICE棉花期货5月17日仓报告(表)

美国股市：道琼工业指数收低0.3%，纳斯达克指数收跌0.63%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年5月17日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以 50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(190,763口) 73,173 44,491 19,442 83,861 117,206 176,476 181,139 14,287 9,624 较5月12日变动(未平仓合约：增加4,420口) 212 -291 3,024 749 1,957 3,985 4,690 435 -270 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 38.4 23.3 10.2 44.0 61.4 92.5 95.0 7.5 5.0 各类交易商数量(总计为278家) 107 80 72 56 61 203 183 (完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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