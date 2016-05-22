CFTC报告：NYMEX原油期货5月17日持仓报告(表)

美国股市：道琼工业指数收低0.3%，纳斯达克指数收跌0.63%

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****