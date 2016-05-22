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市场报道 | 2016年 5月 22日 星期日 13:11 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月17日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月17日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况
报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,698,980口)
    554,596  185,827  462,414  585,350  936,779  1602360  1585020   96,620 113,960 
    
    较5月12日变动(未平仓合约：减少26,007口)
    
     32,797  -44,012  -25,917  -37,058   22,750  -30,178  -47,179    4,171  21,172
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.6     10.9     27.2     34.5     55.1     94.3     93.3      5.7     6.7
    
    各类交易商数量(总计为403家)
        135      122      165       98      119      316      344
    (完)   
    
  
 (编译 张涛；审校 蔡美珍)

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