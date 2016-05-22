CFTC报告：NYMEX原油期货5月17日持仓报告(表)

美国股市：道琼工业指数收低0.3%，纳斯达克指数收跌0.63%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月17日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况 报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,698,980口) 554,596 185,827 462,414 585,350 936,779 1602360 1585020 96,620 113,960 较5月12日变动(未平仓合约：减少26,007口) 32,797 -44,012 -25,917 -37,058 22,750 -30,178 -47,179 4,171 21,172 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 32.6 10.9 27.2 34.5 55.1 94.3 93.3 5.7 6.7 各类交易商数量(总计为403家) 135 122 165 98 119 316 344 (完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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