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市场报道 | 2016年 5月 22日 星期日 13:12 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货5月17日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月17日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约396,200口)
    108,301  174,422   69,892  175,040  114,515  353,233  358,829   42,967  37,371
    
    较5月12日变动(未平仓合约：减少11,502口)
    
     -4,453   -8,832      423   -7,738   -2,181  -11,768  -10,590      266    -912
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.3     44.0     17.6     44.2     28.9     89.2     90.6     10.8     9.4
    
    各类交易商数量(总计为387家)
        131      118      114      106       87      297      271
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 蔡美珍)

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