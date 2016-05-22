CFTC报告：CBOT小麦期货5月17日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年5月17日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约396,200口) 108,301 174,422 69,892 175,040 114,515 353,233 358,829 42,967 37,371 较5月12日变动(未平仓合约：减少11,502口) -4,453 -8,832 423 -7,738 -2,181 -11,768 -10,590 266 -912 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 27.3 44.0 17.6 44.2 28.9 89.2 90.6 10.8 9.4 各类交易商数量(总计为387家) 131 118 114 106 87 297 271 (完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)