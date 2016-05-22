CFTC报告：COMEX期铜5月17日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年5月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约203,157口) 79,184 109,830 19,213 88,280 58,337 186,677 187,380 16,480 15,777 较5月12日变动(未平仓合约：增加18,389口) 7,819 15,639 3,603 6,668 -870 18,090 18,372 299 17 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 39.0 54.1 9.5 43.5 28.7 91.9 92.2 8.1 7.8 各类交易商数量(总计为308家) 103 139 61 54 43 184 220 (完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)