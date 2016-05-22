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市场报道 | 2016年 5月 22日 星期日 13:13 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月17日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年5月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约203,157口)
     79,184  109,830   19,213   88,280   58,337  186,677  187,380   16,480  15,777
    
    较5月12日变动(未平仓合约：增加18,389口)
    
      7,819   15,639    3,603    6,668     -870   18,090   18,372      299      17
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       39.0     54.1      9.5     43.5     28.7     91.9     92.2      8.1     7.8
    
    各类交易商数量(总计为308家)
        103      139       61       54       43      184      220
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 蔡美珍)

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