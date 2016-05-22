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市场报道 | 2016年 5月 22日 星期日 13:14 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货5月17日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月17芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报
告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,353,223口)
    382,061  236,689  188,854  654,614  748,294  1225529  1173837  127,694 179,386
    
    较5月12日变动(未平仓合约：增加29,532口)
    
      9,546   -7,824    4,060   13,485   29,230   27,091   25,466    2,441   4,066
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.2     17.5     14.0     48.4     55.3     90.6     86.7      9.4    13.3
    
    各类交易商数量(总计为725家)
        184      137      180      247      312      530      556
    (完)
    
  
 (编译 张涛；审校 蔡美珍)

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