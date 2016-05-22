CFTC报告：CBOT玉米期货5月17日持仓报告(表)

美国股市：道琼工业指数收低0.3%，纳斯达克指数收跌0.63%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年5月17芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报 告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,353,223口) 382,061 236,689 188,854 654,614 748,294 1225529 1173837 127,694 179,386 较5月12日变动(未平仓合约：增加29,532口) 9,546 -7,824 4,060 13,485 29,230 27,091 25,466 2,441 4,066 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.2 17.5 14.0 48.4 55.3 90.6 86.7 9.4 13.3 各类交易商数量(总计为725家) 184 137 180 247 312 530 556 (完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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