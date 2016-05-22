金砖国家：5月20日股汇市收盘纵览

路透5月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月20日(周五)走势纵览。

中国汇市：人民币随中间价收跌，美元掉期曲线长短端均明显下行

香港股市：追随亚洲多数其他股市涨势而收高，但美升息担忧致交投淡静