金砖国家：5月20日股汇市收盘纵览

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月20日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.44%，报785.26点。
中国股市：沪综指反弹收升，观望气氛浓厚成交额再创四个半月新低
中国汇市：人民币随中间价收跌，美元掉期曲线长短端均明显下行
香港股市：追随亚洲多数其他股市涨势而收高，但美升息担忧致交投淡静
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.82%，报49,722.745点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5170/82，上日收报3.5686/02。
============================================================================
南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.47%，报46,531.45点；大盘综合指数 收盘上涨0.51%，报52,638.25点。
南非汇市：兰特反弹，因技术性因素和全球风险胃纳改善
=========================================================================
印度股市：连续第三日收低，追随全球市场走势。由于美联储有可能在6月升息，人气普遍谨慎。BSE指数 收盘下跌0.39%，报25,301.9点；NSE指数 收盘下跌0.43%，报7,749.7点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.44/67.45，上日收报67.36/67.37。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.87%，报893.09点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.46%，报467.92点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.03%，报66.798；卢布兑欧元 贬值0.2%，报74.897。(完) (编译 张涛；审校 蔡美珍)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选