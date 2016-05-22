欧洲经济指标预测--5月23日-5月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月23日(一) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 48.8 48.0 服务业PMI 50.6 50.6 综合PMI 50.2 50.2 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 52.0 51.8 服务业PMI 54.6 54.5 综合PMI 53.8 53.6 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 51.9 51.7 服务业PMI 53.2 53.1 综合PMI 53.2 53.0 1400 欧元区消费者信心指数 5月初值 负9 负9.3 5月24日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差21.63 0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.3% 0645 法国企业景气指数 5月 104 104 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 62 41.65 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 165.98 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 正12.0 正11.2 现况指数 正48.7 正47.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 正5 负13 5月25日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 4月 -- 1.51 0600 德国GfK消费者信心指标 6月 9.7 9.7 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 106.8 106.6 现况指数 113.1 113.2 预期指数 100.9 100.4 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.7% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.8% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.2% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差40.4 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 -- 11.5 5月26日(四) 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -7.7% 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.7% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月 -- 45.096 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +0.1% -2.0% (较上年同期) -0.1% +3.0% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 5月27日(五) 0645 法国消费者信心指数 5月 95 94 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 489.7 0800 意大利企业信心指数 5月 103.0 102.7 0800 意大利消费者信心指数 5月 114.4 114.2 5月30日当周 5月30-31日 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.3% +0.7% (较上年同期) -6.2% -5.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.6% -1.1% (较上年同期) +1.7% +0.7% 5月30日(一) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- -0.1% 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -- +0.2% 0700 瑞士KOF领先成长指标 5月 -- 102.7 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0900 欧元区企业景气指数 5月 -- 0.13 经济景气指数 -- 103.9 工业景气指数 -- 负3.7 服务业景气指数 -- 11.5 消费者信心指数终值 -- 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 2.9 生产者通胀预期指数 -- 负2.4 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结