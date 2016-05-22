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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 06:48 BJT

****日韩经济指标预测--5月23日-5月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月23日当周
    
    5月22日(日)
    2350 日本出口(较上年同期)                     4月        -10.0%     -6.8%
             进口(较上年同期)                                -19.0%    -14.9%
             贸易收支(亿日圆)                             顺差4,928   顺差7,550  
    
    5月23日(一)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)     5月初值        --         48.2
    
    5月24日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月25日(三)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                6月        --           69
    2100 韩国消费者信心指数                        5月        --          101
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数            5月        --         正10
    
    5月26日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月    -0.4%       -0.3%
             全国整体CPI                                      --        -0.1%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            5月     -0.4%       -0.3%
             东京地区整体CPI                                  --        -0.4%  
    
    5月27日(五)        
    暂无重要经济数据公布。
    
    5月30日当周
    
    5月29日(日)
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   4月        --       -1.1%
        
    5月30日(一)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   4月        --       -1.5%
              工业生产(较前月)                                 --       -2.2%
              服务业产出(较前月)                               --       +0.8%        
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               4月        --       -5.3%
             所有家庭支出(较前月)                              --       +0.5%
    2330 日本求才求职比                             4月        --        1.30
             失业率                                            --        3.2%
    2350 日本工业生产                           4月初值        --       +3.8%
             一个月预估值                                      --       +2.6%
             两个月预估值                                      --       -2.3% 
    (完)
    
             
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