日韩经济指标预测--5月23日-5月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月22日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -10.0% -6.8% 进口(较上年同期) -19.0% -14.9% 贸易收支(亿日圆) 顺差4,928 顺差7,550 5月23日(一) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 48.2 5月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 5月25日(三) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 69 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正10 5月26日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -0.4% -0.3% 全国整体CPI -- -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -0.4% -0.3% 东京地区整体CPI -- -0.4% 5月27日(五) 暂无重要经济数据公布。 5月30日当周 5月29日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.1% 5月30日(一) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 -- -1.5% 工业生产(较前月) -- -2.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 -- -5.3% 所有家庭支出(较前月) -- +0.5% 2330 日本求才求职比 4月 -- 1.30 失业率 -- 3.2% 2350 日本工业生产 4月初值 -- +3.8% 一个月预估值 -- +2.6% 两个月预估值 -- -2.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结