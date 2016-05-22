澳新经济指标预测--5月23日-5月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 5月24日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 40.6 40.9 出口(亿新西兰元) 41.3 42.0 贸易收支(亿新西兰元) 顺差0.60 顺差1.17 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 逆差39.4 逆差33.8 5月25日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -1.5% -3.6% 5月26日(四) 0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 -3.0% +0.8% 建筑资本支出(较前季) -3.0% +1.2% 厂房/机械设备资本支出 -2.0% +0.1% 0200 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 下半年 -- 盈余4 净债务预估 -- 26.9% 现金预算收支 -- 赤字54 5月27日(五) 暂无重要经济数据公布 5月30日当周 5月30日(一) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +8.9% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.4% 企业总获利 -- -2.8% 企业税前获利 -- +60.1% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- -9.8%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 王兴亚)