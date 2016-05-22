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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 07:59 BJT

《全球汇市》美元展开盘整，上周连续第三周周线上涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1217  1.1222  -0.04  +3.29  1.0860
    美元/日圆            110.15  110.14  +0.01  -8.44  120.30
    欧元/日圆         123.56  123.56  +0.00  -5.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9906  0.9897  +0.09  -1.12  1.0018
    英镑/美元            1.4491  1.4500  -0.06  -1.68  1.4738
    美元/加元            1.3125  1.3111  +0.11  -5.16  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5612  6.5610  +0.00  -0.10  6.5680
    澳元/美元            0.7227  0.7219  +0.11  -0.66  0.7275
    新西兰元/美元        0.6765  0.6762  +0.04  -0.88  0.6825
    澳元/日圆         79.600  79.510  +0.11  -9.15  87.620
    新西兰元/日圆     74.510  74.430  +0.11  -9.11  81.980
    英镑/日圆         159.64  159.65  -0.01  -9.92  177.22
    澳元/新西兰元     1.0678  1.0663  +0.14  +0.13  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/于春红/王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/白云/戴素萍)

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