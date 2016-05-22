《全球汇市》美元展开盘整，上周连续第三周周线上涨

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1217 1.1222 -0.04 +3.29 1.0860 美元/日圆 110.15 110.14 +0.01 -8.44 120.30 欧元/日圆 123.56 123.56 +0.00 -5.30 130.47 美元/瑞郎 0.9906 0.9897 +0.09 -1.12 1.0018 英镑/美元 1.4491 1.4500 -0.06 -1.68 1.4738 美元/加元 1.3125 1.3111 +0.11 -5.16 1.3839 美元/离岸人民币 6.5612 6.5610 +0.00 -0.10 6.5680 澳元/美元 0.7227 0.7219 +0.11 -0.66 0.7275 新西兰元/美元 0.6765 0.6762 +0.04 -0.88 0.6825 澳元/日圆 79.600 79.510 +0.11 -9.15 87.620 新西兰元/日圆 74.510 74.430 +0.11 -9.11 81.980 英镑/日圆 159.64 159.65 -0.01 -9.92 177.22 澳元/新西兰元 1.0678 1.0663 +0.14 +0.13 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/于春红/王兴亚/张若琪 审校 徐文焰/白云/戴素萍)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。