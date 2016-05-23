中港个股：洛阳钼业海外收购遭上交所问询，拟定增融资至多180亿元

路透上海5月23日 - 在接连披露两项巨额海外收购后，中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 近日收到上海证交所问询函，要求其对收购资金来源等细节作出说明。洛阳钼业上周六公告称，拟定向增发融资至多180亿元人民币，悉数投向这两个收购项目。
洛阳钼业 公告显示，上周五收到两份问询函，要求公司分别对两项收购的资金来源、收购矿产储量等进行说明。例如在资金来源方面，公司需解释其筹资安排、债务融资的比例、以及公司是否与银行签订借款框架协议，量化分析公司债务规模扩大对财务费用、资产负债率的影响以及公司就财务风险加大拟采取的应对措施。
此前，洛阳钼业披露，拟以26.5亿美元以及1.2亿美元的或有对价，收购Freeport-McMoRan Inc. 持有的刚果世界级铜钴矿Tenke Fungurume的56%权益；以15亿美元收购Anglo American plc（英美资源） 的铌和磷业务。这两项收购均以美元现金支付，大部分通过债务融资筹集。
截止今年一季度末，洛阳钼业总资产为329.8亿元，净资产为175.75亿元。而这两项收购需要付出的资金折合人民币270-280亿元，占其总资产的八成多。
洛阳钼业公告显示，拟向不超过10名特定投资者增发A股，发行价格不低于3.17元/股，募资中的95亿元投向巴西铌磷项目，85亿元投向刚果铜钴矿。在募资未到位前，公司将以自筹资金先行支付这两个收购的交易对价，履行交割手续。
洛阳钼业A股自4月底开始停牌，停牌前收报3.37元。因上证所需对此次收购和重组进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)