《台湾重要政经日程》--5月23日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
5/23(一)
--13:30 新任金管会主委丁克华记者说明会。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率。
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5/24(二)
--11:00 台新投信举行记者会。
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月年增4.81%。
5/25(三)
--10:00 台湾经济研究院公布5月景气动向调查报告记者会。
5/26(四)
--14:00 投信投顾公会举行2016年国际资产管理论坛。
5/27(五)
--16:00 主计总处公布GDP统计值。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/6(一)
--16:20 央行公布5月底外汇存底，上月底为4,331.84亿美元。
6/7(二)
--08:30 主计总处公布5月底消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.88%。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 央行标售五年105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)