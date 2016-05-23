《香港报摘》--经济日报5月23日

路透香港5月23日 -
**头版头条**
--MSCI纳入A股年度检讨3周后正式揭盅，内地近月连环推新政，回应MSCI疑虑。花旗香港区证券服务部主管陈金丹预期，今年将有所突破，MSCI可能会附加条件地纳入A股。
**其他**
--将军澳SAVANNAH昨日第3轮发售120伙，再乘细（小）单位热卖之势，单日沽90伙，占推出单位75%，9天速沽472伙，打破同区海天晋的纪录，暂成本年新盘销量之冠。
--豪宅楼价受压，九龙塘雅华阁单位刚以1,200万元售出，与4年前购入价相同，平手离场，但连杂费计算实蚀约57万元。
--全球个人电脑一哥联想 将于本周四（26日）公布全年业绩，市场预期，智能手机及个人电脑业务收入下挫，仅企业级业务录增长，料集团截至3月底季度将录得收入下跌。
--光大国际 公布，取得湖北省荆门市沙洋县生物质发电项目，总投资约3.2亿元人民币，采用BOO（建设、运营、拥有）模式建设。项目设计年处理生物质总规模约30万吨，年均提供绿色电力约2.09亿千瓦时，并拟配置1台130t/h锅炉和1套30MW汽轮发电机组。
--停牌约一年的汉能薄膜发电 上周五出现以大股东李河君为首的管理层大地震后，集团周末再在官网列出4点，强调管理层更迭是正常的组织人事调整，两家公司目前一切工作运转依然正常有序，希望媒体和公众不要过分解读。（完）
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(记者 赵红梅；审校 曾祥进)