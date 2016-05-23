《香港报摘》--信报5月23日

**头版头条**
--近年内地客来港投保情况日增，保险业监理处正研究加强保障内地投保人的相应措施，包括要求内地客在港投保须签署一份重要资料声明书，确保其清楚销售的情况。另外，保监处将向保险公司就内地投保人的反洗钱措施，进行专项实地审查，加强监察其合规情况，冀下半年实行。市场人士料此举或因近期部分保险中介人销售手法惹关注所致。
**其他**
--FinanceAsia半年一度的调查显示，高达67%受访者计划在未来12个月增持亚洲债券，43%正考虑投资中国在岸债市。不过，受访者同时充分留意到中国的风险，高达85.7%相信中国的债券会继续出现违约。
--上周一（16日）被证监会点名股权高度集中的内地民办教育服务供货商成实外教育 ，继续被监管当局紧盯。消息人士透露，证监会上周五再向多家券商发信，要求递交成实外教育的交易资料，为不足一个月内第二度出手。
--年初至今已有六家公司被证监会点名股权高度集中，其中四只属于今年上市的半新股，包括成实外教育、巨匠建设 、联旺集团 及保发集团 。公共专业联盟财经政策发言人甄文星指出，过去半新股股权集中问题一直存在，但近期有多只被点名，或与证监会加紧调查有关。
--中国卫生 上周三被高等法院颁令，须发行2亿股普通股予Pacas Worldwide，并支付其讼费。（完）
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(整理 赵红梅；; 审校 张喜良)