《香港报摘》--其他报纸重要消息5月23日

**明报**
--近年“财仔”生意市旺，但企业质素却良莠不齐，据消息人士称，港交所 近期对财务公司上市审批尺度大幅收紧。据消息称，由于港交所在董事背景、主要贷款类别及对象，以及资金来源等多个方面从严审批。据了解，由去年下半年至今，至少有三间财务公司，包括去年4月递交申请的亨运财务，俱遇到重大阻力未能上市。
**苹果日报**
--目前新客户欲向银行申请开设户口，一般需亲身前往分行办理，提交个人身份证正本及住址证明，银行亦会参考国际反洗黑及反恐规定所列的相关注意名单，严格审批政治敏感人士的开户申请。
**东方日报**
--对冲基金“大佬”巴斯（Kyle Bass）早前扬言香港楼价处于“飞堕”状态，Portwood Capital董事总经理卓百德（Peter Churchouse）认同现时不少情况“衰过沙士(SRAS)”，直指港楼已是熊市，料未来12个月楼价还会跌15%，即自去年高位累跌约27%。但他指实质利率、港人负担能力、供应量等均对楼价有支持，认为楼价不会暴跌。
**文汇报**
--楼价指数连跌半年，哪个屋苑跌得最惨？据利嘉阁提供数据反映，本港十大指标屋苑最新平均实用尺价，均较去年高位跌逾一成，而今年至今累跌最多的屋苑为荔枝角美孚新邨，尺价跌幅达9.3%。紧随其后的有东涌映湾园，以及将军澳新都城，今年分别累跌6.8%及6.6%。（完）
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(整理 赵红梅；审校 张喜良)