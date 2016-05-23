重发-《全球重要经济事件一览表》--5月23日-5月30日

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5月23日(一)
北京--中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，请科技部部长万钢介绍《国家创新驱动发展战略纲要》有关情况，并答记者问(0700)。
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在美国外交关系协会发表讲话(1200)。
北京--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就美国经济与货币政策发表讲话(0930)。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上就经济前景发表讲话(2230)。
东京--日本央行副总裁中曾宏与意大利央行总干事Salvatore Rossi在庆应义塾大学主办的活动上发言(0130)。
巴黎--美国联邦存款保险公司(FDIC)副主席Tom Hoenig在全美商业经济协会(NABE)与经济合作暨发展组织(OECD)国际座谈会中发表演说(1335)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利在Fonddagen 2016年会议上就经济形势和货币政策致开幕词。
5月24日(二)
北京--印度共和国总统慕克吉将对中国进行国事访问(至27日)。
马德里--2016国际金融协会(IIF)春季成员大会(至5月25日)。演讲嘉宾包括欧洲央行首席经济学家普雷特、欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig、欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行管委暨西班牙央行总裁林德、及荷兰央行总裁暨欧洲央行管委克诺特。
伦敦--英国央行总裁卡尼有可能出席英国下议院财政委员会会议，讨论5月通胀报告(0900)。
布鲁塞尔--欧元集团会议。
布鲁塞尔--欧盟竞争事务执委维斯塔格会见卢森堡财长Pierre Gramegna。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲(0305)。
马德里--西班牙央行总裁林德在伊斯兰金融研讨会上致开幕词(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯将参加银行业年度会议，并讨论瑞典央行对当前经济形势和货币政策挑战的看法。
5月25日(三)
上海--第十三届上海衍生品市场论坛召开(至26日)。
曼谷--泰国央行公布5月利率会议记录(0200)。
美国休斯敦--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在一次活动中回答提问(1700) 。
北达科他州俾斯麦--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加有关能源业与货币政策关系的讨论(1540)。
布鲁塞尔--欧盟财长会议。
渥太华--加拿大央行宣布政策利率决定(1400)。
5月26日(四)
日本伊势志摩--七国集团(G7)领导人峰会(至5月27日)。
新加坡--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德出席国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就美国经济与货币政策发表演说(0915)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在彼得森国际经济研究所就“近期经济发展、经济的生产潜力，以及货币政策”发表演说(1615)。
5月27日(五)
日本伊势志摩--G7峰会。
首尔--中韩两国财长会晤。
美国剑桥--美联储主席叶伦出席哈佛大学拉德克利夫高等研究院组织的一场活动，参与与曼基(Gregory Mankiw)教授的对话，随后接受拉德克利夫奖章(1715)。
5月28日(六)
北京--北京市政府举办2016金融街论坛(至30日)。
5月30日(一)
首尔--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在2016韩国央行国际会议上发言(0020)。
北京--中国商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 白云)