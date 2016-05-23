《中国已公布新股发行上市日程表》--5月23日

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/23 沪 三 棵 树 732737 2,500 15.94 18.09 中信证券 5/25 5/24 深 久 之 洋 300516 3,000 *22.50 *22.98 西南证券 5/26 5/25 沪 中国核建 780611 52,500 -- -- 中信建投 5/27 5/26 沪 上海沪工 732131 2,500 -- -- 广发证券 5/30 5/27 深 环球印务 002799 2,500 -- -- 招商证券 5/31 5/30 深 三德科技 300515 2,500 -- -- 国泰君安 6/1 *5/31 沪 小康股份 780127 14,250 -- -- 中信建投 6/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 -- 深 帝王洁具 2,160 10.57 22.98 华西证券 -- 深 中亚股份 3,375 20.91 22.96 瑞银证券 -- 深 恒泰实达 1,906 11.73 22.98 银河证券 -- 深 天顺股份 1,868 7.70 19.77 广州证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。