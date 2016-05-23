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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 09:07 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--5月23日

新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      5/23    沪　　三 棵 树  732737     2,500       15.94      18.09    中信证券　5/25
      5/24    深　　久 之 洋  300516     3,000      *22.50     *22.98    西南证券  5/26
      5/25    沪　　中国核建　780611　　52,500        --         --      中信建投　5/27
      5/26    沪　　上海沪工　732131　　 2,500        --         --      广发证券　5/30
      5/27    深　　环球印务　002799　　 2,500        --         --      招商证券　5/31
      5/30    深　　三德科技  300515     2,500        --         --      国泰君安　6/1
     *5/31    沪　　小康股份　780127　　14,250　　　　--         --      中信建投　6/2
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    暂缓发行  深    奥赛康    300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商
     --     深　　帝王洁具  2,160      10.57      22.98    华西证券
     --     深　　中亚股份  3,375      20.91      22.96    瑞银证券
     --     深　　恒泰实达  1,906      11.73      22.98    银河证券
     --     深　　天顺股份  1,868       7.70      19.77    广州证券
    
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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