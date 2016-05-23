港报社评：环保大可绿化，监管不能劣化--信报5月23日

天台绿化本来是一个意愿十分良好的环保概念，可惜城市大学日前突然发生骇人听闻的塌顶事件，校内胡法光运动中心五楼陈大河综合会堂整个天花坍塌，造成三人受伤，旋即让这样美好的环保概念平添不少危机四伏的恐怖元素。莫说城大师生担心校内其他顶上绿化设施亦会「祸从天降」，其他市民也难免忧虑，类似事件不知何时何地悲剧重演。据估计，全港有一百间中小学，过去七年先后获批「环境及自然保育基金」进行绿化天台或屋顶工程，私人物业更不计其数。

所谓绿化，即是在天台广种植物，带来绿油油的悦目效果。建筑署早于二○○七年委托规划设计公司进行《香港绿化屋顶应用研究》，提到绿化天台可减低热岛效应、改善空气质素及楼宇隔热。然而意愿良好的绿化，不得不考虑两项攸关大众安全的实际问题，其一是承重，其二是排水；毕竟广种植物必须使用大量泥土，而泥土渗入水分若然无法疏浚的话，两者加起来的重量有机会令天台不胜负荷。城大事后披露坍塌前半小时的情况，校园发展及设施管理处收到报告，消防警钟响起，洒水系统开启，并且出现严重漏水现象。由此可以合理地推测，当时的天台积存着过重的水分，大有可能是排水工程缺失所致。

城大塌顶事件之后，其中一个惹人关注的焦点是校方有没有法律上的责任向屋宇署入则申请。据了解，校方事前是没有入则的，问题是，屋宇署的规定似乎存在「灰色地带」。屋宇署发言人表示，若绿化工作只涉及摆放花盆或堆泥等栽种活动，不属《建筑物条例》的管辖范围，但若涉及拆卸、改动或加建构筑物或排水系统，甚或涉及楼宇总楼面面积或结构的改动，一般而言受《建筑物条例》规管，认可人士必须呈交图则申请，获准后方可进行工程，否则视作违例。

城大指出，相关工程委托威华建筑工程有限公司设计及施工，由认可人士陈佐坚执行及核准，因不涉及结构改变，所以毋须入则；可是测量师陈佐坚发表声明，否认工程由他执行和核准，保留在此事的一切法律权益。城大昨日傍晚再发声明，指去年三月及十月，威华建筑工程呈交城大的文件中，显示运动中心绿化工程的认可人士是陈佐坚。

对于这样一个各说各话的谜团，我们呼吁屋宇署尽快厘清，最重要的是向外界说明，类似的绿化工程是否有必要入则申请，从而有效监管，防止再有天花坍塌的事故发生。

二○○七年特区政府建议向环境局的「环境及自然保育基金」注入十亿元，鼓励团体在合适建筑物屋顶及平台进行绿化。二○○八年至二○一五年期间，该基金共批出约一百间学校「绿化天台」、「绿化屋顶」等项目拨款申请，部分学校亦没有向屋宇署入则，又未经教育局审批。现在发生了城大事件，这一百间学校是否同样有潜在危机？屋宇署、环境局以及教育局责无旁贷，必须勘察各校舍天台，以保障师生安全。

绿化天台理论上是环保美事，如今却出现好心做坏事的祸患，归根究柢是政府思虑不周的恶果，导致监管有所纰漏。至于其他环保工作，可堪非议之处触目皆是，例如天水围毗邻民居的「泥头山」，明显是政府执法不力，让人胡乱弃置废物，长期放之任之，终于堆积至险象环生。一旦「山泥倾泻」，其祸患恐怕更甚于塌天花。

是谁令青山也变，变了俗气的嘴脸？又是谁令碧海也变，变作浊流滔天？没有人希望见到泥头处处污染环境，讽刺的是，尝试改造天台和屋顶，带来绿化的好处吧，讵料又是另一场噩梦。由此可见，环保大可绿化，但监管不能劣化，否则害人不浅。

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