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市场报道 | 2016年 5月 23日 星期一 09:19 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月23日至5月30日

路透5月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 
 开始日期     结束日期    公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 (年-月-日)   (年-月-日)                                                                          
 24-5-2016                BMO       AZO.N      Q3 2016 Autozone Inc 
 24-5-2016                BMO       BBY.N      Q1 2017 百思买
 24-5-2016                AMC       INTU.OQ    Q3 2016 Intuit Inc 
 24-5-2016                AMC       HPE.N      Q2 2016 惠普企业(HPE)
 25-5-2016                BMO       TIF.N      Q1 2016 蒂芙尼(Tiffany)
 25-5-2016                AMC       HPQ.N      Q2 2016 惠普(HP)
 25-5-2016                AMC       NTAP.OQ    Q4 2016 NetApp Inc 
 25-5-2016                AMC       PVH.N      Q1 2016 PVH Corp 
 25-5-2016                AMC       CSRA.N     Q4 2016 CSRA Inc 
 26-5-2016                BMO       DLTR.OQ    Q1 2016 Dollar Tree Inc 
 26-5-2016                BMO       PDCO.OQ    Q4 2016 Patterson Companies Inc 
 26-5-2016                BMO       DG.N       Q1 2016 Dollar General Corp 
 26-5-2016                01:00     COST.OQ    Q3 2016 Costco Wholesale Corp 
 26-5-2016                11:00     SIG.N      Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 
 26-5-2016                AMC       ULTA.OQ    Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张若琪 审校 徐文焰)
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