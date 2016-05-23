《美国上市公司业绩公布日程表》--5月23日至5月30日

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透5月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (年-月-日) (年-月-日) 24-5-2016 BMO AZO.N Q3 2016 Autozone Inc 24-5-2016 BMO BBY.N Q1 2017 百思买 24-5-2016 AMC INTU.OQ Q3 2016 Intuit Inc 24-5-2016 AMC HPE.N Q2 2016 惠普企业(HPE) 25-5-2016 BMO TIF.N Q1 2016 蒂芙尼(Tiffany) 25-5-2016 AMC HPQ.N Q2 2016 惠普(HP) 25-5-2016 AMC NTAP.OQ Q4 2016 NetApp Inc 25-5-2016 AMC PVH.N Q1 2016 PVH Corp 25-5-2016 AMC CSRA.N Q4 2016 CSRA Inc 26-5-2016 BMO DLTR.OQ Q1 2016 Dollar Tree Inc 26-5-2016 BMO PDCO.OQ Q4 2016 Patterson Companies Inc 26-5-2016 BMO DG.N Q1 2016 Dollar General Corp 26-5-2016 01:00 COST.OQ Q3 2016 Costco Wholesale Corp 26-5-2016 11:00 SIG.N Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 26-5-2016 AMC ULTA.OQ Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张若琪 审校 徐文焰)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。