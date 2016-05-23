港报社评：“一国两制”最佳安排，勿忘初心保特色优势--文汇报5月23日

--回顾张德江视察香港系列社评之一

全国人大常委会委员长张德江上周视察香港之行圆满成功，香港社会各界结合香港实际，连日来对委员长的「看」、「听」、「讲」作出解读。昨日，财政司司长曾俊华发表网志表示，「一国两制」是香港保留优良传统和原有特色的唯一途径，若轻言丢弃「一国两制」，香港将失去最稳固的依靠。毫无疑问，这是张德江讲话的其中一个要旨。

香港回归19年的实践已经证明，香港未来的实践还将证明，「一国两制」是对香港最为有利的制度安排，是香港700多万市民利益的根本保障。未来香港能否在国家经济升级转型及「一带一路」等重大战略中发挥独特优势，得到新的发展动力，正需要坚持「一国两制」作为保障。张德江莅港视察，就坚持「一国两制」对香港前途的决定性作用作出透彻的阐述，为香港未来发展指明了根本方向。

2014年6月，国务院新闻办公室发表的《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书指出，「一国两制」不仅是解决历史遗留的香港问题的最佳方案，也是香港回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。在此次视察中，张德江一再语重心长提醒港人，当初邓小平以「一国两制」解决香港问题，就是要在对香港恢复行使主权的前提下，最大限度保留香港的特色和优势，保持香港长期繁荣稳定。

他还特别提到，中共十八大报告阐述的中央对港澳方针政策的根本宗旨是两句话，一句叫做「维护国家主权、安全、发展利益」，一句叫做「保持香港、澳门长期繁荣稳定」，这与邓小平的构想一脉相承，体现了对「一国两制」初心的坚守。事实上，「一国两制」的一项主要内涵就是保持香港原有的社会、经济制度和生活方式不变，「港人治港」、高度自治，这就是对香港「本土」实际情况的最好照顾。

回归19年来，在中央政府和内地的大力支持下，香港成功抵御了亚洲金融危机、非典疫情、国际金融危机等一系列冲击，保持了繁荣稳定的大局，国际金融、贸易、航运中心地位得到巩固和提升，并一直被公认为全球最自由开放、最具竞争力的经济体和最具发展活力的地区之一。

实践证明，「一国两制」做得到、行得通，是经得起时间考验的好制度，不仅得到全港市民的普遍拥护，也得到国际社会的广泛赞誉。去年国家主席习近平访问英国，英女王伊利沙伯二世在欢迎国宴上发表演说时，特别提到邓小平提出的「一国两制」具远见卓识，为香港回归中国开辟了道路。

近年，香港与周边对手的竞争日趋激烈，挑战非常严峻，要保持国际金融、贸易、航运中心地位和优势，并且随全球经济格局变化创造新的优势，背靠祖国和实行「一国两制」，是最强大依托和动力源泉。

国家「十三五」规划、「一带一路」战略等重大国策中，中央都将香港视为一个重要的节点，明确规划香港的定位和功能，使得香港成为联系祖国和世界的重要桥梁，成为国家「引进来、走出去」的双向服务平台，在「一国两制」安排下的这些独特优势，是其他地区和内地城市难以比拟和替代的。只要香港把握机遇，用好国家支持政策，找准「国家所需香港所长」的结合点，不断提升原有优势，开创新优势，就一定能够在参与国家发展的进程中，实现自身更大的发展。

本港有极少数人排斥「一国」，抗拒中央，甚至打出「港独」的旗号，严重挑战「一国两制」原则底线，对港人百害而无一利。相信广大市民一定会旗帜鲜明维护「一国两制」，坚定保持「一国两制」的初心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘