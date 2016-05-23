台湾汇市：台币兑美元早盘走升，受外资大举汇入及台股劲扬带动

路透台北5月23日 - 台币兑美元 周一早盘明显走升。汇银人士指出，在外资大举汇入及台股劲扬带动下，台币亦呈劲升走势，且升破32.700价位。
他们表示，台股早盘一扫先前520政权交接阴霾，盘中一度劲扬逾2%，加上韩元和人民币等亚币升值，及出口商加入抛汇行列，促使台币止贬劲升，料月底前台币有望偏升。
〞外资进来了，早盘汇入力道满强的，但还要再观察一、两天。〞一位大型银行交易员说。
他们指出，今天台股开盘即劲涨，外资顺势汇入并抛售美元，且随出口商进入月底例行抛汇旺季，短线台币易升难贬，但后续仍须视外资汇入力道的强弱。
一位大型商银交易员说，外资在台股连16日卖超并大举汇出后，今天台股呈跌深强弹走势，成为亚洲股市中走势相对较强的股市，〞早盘外资有进来丢美金，可能是进来买股票的，之前因为怕520，现在可能觉得风险低了，他们就进来了，台币跟着升值。〞
今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.644-32.739，上日在32.720-32.798。
本地时间10:34，韩元兑美元 报1,184.3，上日收在1,190.2；台股加权指数 上涨1.95%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略为缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.650/32.670，上日收在32.695。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.600-32.900
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(记者 罗两莎；审校 张喜良)