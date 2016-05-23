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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 11:04 BJT

《中国地方债发行日程表》--5月23日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *辽宁省       61        3年      周二招标    专项地方债     5/25
               61        5年       
               61        7年      
               22       10年   
 *云南省      235        5年      周四招标    一般地方债     5/27
              250        7年       
               55        5年      周四招标    专项地方债     5/27  
               40        7年            
 *陕西省       90.6      3年      周四招标    一般地方债     5/27
               90.6      5年
               90.6      7年
               30.2     10年
               10.2      3年      周四招标    专项地方债     5/27
               10.2      5年
               10.2      7年
                3.4     10年
                1.5      3年      周四招标    专项地方债     5/27
                1.5      5年
                1.5      7年
                0.5     10年
 *青海省       11        3年      周五招标    一般地方债     5/30
               19.5      5年       
               20        7年      
               20.5     10年 
                6        3年      周五招标    专项地方债     5/30
                6.1      5年
                6.9      7年
                5       10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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