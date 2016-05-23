《中国地方债发行日程表》--5月23日

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *辽宁省 61 3年 周二招标 专项地方债 5/25 61 5年 61 7年 22 10年 *云南省 235 5年 周四招标 一般地方债 5/27 250 7年 55 5年 周四招标 专项地方债 5/27 40 7年 *陕西省 90.6 3年 周四招标 一般地方债 5/27 90.6 5年 90.6 7年 30.2 10年 10.2 3年 周四招标 专项地方债 5/27 10.2 5年 10.2 7年 3.4 10年 1.5 3年 周四招标 专项地方债 5/27 1.5 5年 1.5 7年 0.5 10年 *青海省 11 3年 周五招标 一般地方债 5/30 19.5 5年 20 7年 20.5 10年 6 3年 周五招标 专项地方债 5/30 6.1 5年 6.9 7年 5 10年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。