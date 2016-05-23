日本股市：日经指数早盘收跌近1.1%，市场担忧政府继续上调消费税

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
投资者目光集中在七国集团(G7)财经领袖在日本东北部仙台市举行的会议上，财经领袖在会议上讨论了诸如汇率和财政政策等议题。
日经新闻和朝日新闻等媒体报导称，日本财务大臣麻生太郎周六向美国财长杰克卢表示，日本将按计划上调消费税。
交易商指出，这让市场感到措手不及，因为日经新闻曾在本月稍早报导称，首相安倍晋三已决定推迟上调消费税，以防止进一步冲击疲弱的消费者信心。
美国周六对日本发出新的警告，反对干预汇市。二者关于汇率问题的看法分歧，让在日本举行的G7财经官员会议失色。
周一市场全线遭受卖盘打压，但能源股表现尤为疲弱，因美联储6月或7月升息机率升高提振美元，进而压低了油价。
出口股走低，丰田汽车 和本田汽车 分别下挫1.4%和0.4%。
东证股价指数 跌1.0%至1,330.21点，JPX-日经400指数 跌1.0%报12,014.03点。(完)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。