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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 10:52 BJT

日本股市：日经指数早盘收跌近1.1%，市场担忧政府继续上调消费税

投资者目光集中在七国集团(G7)财经领袖在日本东北部仙台市举行的会议上，财经领袖在会议上讨论了诸如汇率和财政政策等议题。

日经新闻和朝日新闻等媒体报导称，日本财务大臣麻生太郎周六向美国财长杰克卢表示，日本将按计划上调消费税。

交易商指出，这让市场感到措手不及，因为日经新闻曾在本月稍早报导称，首相安倍晋三已决定推迟上调消费税，以防止进一步冲击疲弱的消费者信心。

美国周六对日本发出新的警告，反对干预汇市。二者关于汇率问题的看法分歧，让在日本举行的G7财经官员会议失色。

周一市场全线遭受卖盘打压，但能源股表现尤为疲弱，因美联储6月或7月升息机率升高提振美元，进而压低了油价。

出口股走低，丰田汽车 和本田汽车 分别下挫1.4%和0.4%。

东证股价指数 跌1.0%至1,330.21点，JPX-日经400指数 跌1.0%报12,014.03点。(完)
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