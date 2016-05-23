《路透晚报》--5月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：加快预算执行进度压减库款规模，发挥财政资金使用效益--财政部

中国财政部表示，中国经济下行压力仍然较大，必须继续实施积极财政政策，加快预算执行进度，压减库款规模，充分发挥财政资金的使用效益。未来需进一步加强预算编制和财政支出预算执行管理，切实加强地方政府置换债券资金置换工作。

--中国央企：推进重组，加快僵尸企业重组整合和市场出清--国资委副主任

中国国务院国有资产监督管理委员会副主任张喜武表示，今年在原来的基础上还要进一步推进中央企业重组工作，成熟一户推进一户；并加快僵尸企业的重组整合和市场出清，初步考虑用三年时间完成处置345户僵尸企业任务，煤炭和钢铁的产量也将用两年时间压缩产能10%。

【金融】

--中国金融：央行将加快研究出台网络借贷资金运用端统计标准--官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成最新文章指出，互联网金融行业各业态中网络借贷行业风险较大，而网贷行业风险监测的重点应该是资金运用端；近期央行将加快研究和出台统计标准，立足于资金运用端统计，制定切实可行的按交易对象的统计制度，并尽快推广落实数据采集。

--香港金融：外汇基金首季投资收入按季升15%，受债券及外汇带动

香港金融管理局（HKMA）称，外汇基金于2016年首季录得241亿港元投资收入，按季上升15%，是自2014年第二季以来表现最佳季度，受债券及外汇带动。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行650亿元七天逆回购，单日净投放200亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行650亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日将净投放200亿元。

--中国债市动态：现券收益率小幅走升，市场情绪偏弱整体仍未脱震荡

中国银行间债市早盘现券收益率走升，但幅度有限。交易员表示，虽然资金面仍宽松无虞，但在监管层调降杠杆以及货币政策偏中性基调等因素影响下，市场交投情绪仍弱势不改。

--中国货币市场：资金整体宽松，央行呵护有加月底流动性无忧

中国银行间市场资金延续整体宽松格局，机构融出较为充足， 加之央行公开市场小幅净投放表明呵护态度，故虽临近月底且月末前还有汇算清缴等因素扰 动，但市场目前并无担忧。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.4999%，10年3.5366%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七和10年增发债，中标收益率分别为3.4999%和3.5366%；一年、三年和五年固息增发债，中标收益率分别为2.5323%、3.0173%和3.2132%。

--中国信用债：5月已有33只短融、中票等取消或推迟发行，共计382亿元

据路透不完全统计，上周(5月16日-5月20日)中国信用债市场有11 家发行人，取消或推迟了总额共计185亿元人民币的短融、超短融和中票发行。截至上周五 ，5月以来共有33家主体推迟信用债发行，累计总额382亿元。

--香港个股：创兴银行发行15亿元人民币三年期熊猫债，票面利率为3.6%

广州越秀集团的香港分支--创兴银行称，该行发行15亿元人民币的三年期熊猫债，票面利率为3.6%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小跌波幅收窄，成交清淡观望美指后市走向

中国人民币兑美元即期早盘小跌波幅明显收窄，中间价则续小升。交易员指出，美元指数暂无方向，当前点位对结汇和购汇都不具备明显吸引力，市场观望气氛较浓，早盘成交较为清淡；若后市美元再度转强，人民币仍有望考验6.55元支撑。

--中国汇市：人民币汇率三个篮子指数继续反弹，CFETS指数升至五周新高

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(20日)的CFETS人民币汇率指数较前周续反弹0.38%至97.35，创出五周新高；较2014年底仍下跌2.65%；4月15日当周为97.38。

【证券/行业】

--中国期货：瑞银证券增持瑞银期货股权至100%，推出金融期货经纪服务

中国首家外资入股的全牌照证券公司瑞银证券表示，增持瑞银期货股权至100%。瑞银期货已取得中国金融期货交易所交易会员资格，将在中国推出金融期货经纪服务，并可面向机构客户提供更多元化的结构化解决方案。

--中国能源：本周三国内汽柴油零售价料将迎来年内首次“三连涨”--安迅思

大宗商品市场信息服务商--安迅思指出，根据中国国内现行成品油定价机制调价周期测算, 5月25日24时将迎来2016年的第十轮汽柴油调价节点，料迎来年内首次“三连涨”。

--企业并购：中国FGC将以每股6欧元收购德国爱思强，估值约6.7亿欧元 -

中国Fujian Grand Chip Investment Fund LP (FGC)与德国半导体设备生产商爱思强(Aixtron)称，FGC将以每股6欧元价格收购爱思强，包括净现金在内，对爱思强的估值约为6.7亿欧元(7.52亿美元)。

--《独家新闻》中投公司所属团队结束收购百胜中国股权的谈判--消息

据多位知情消息人士透露，一支包含主权财富基金中投公司(CIC)及美国收购巨擘KKR的企业团队，已经结束有关收购百胜集团 YUM.N 中国部门股权的讨论。

--《独家新闻》中国四组财团竞购“超级”足球经纪公司Stellar Group

一名消息人士指出，四组中国投资团队已展开一场金额超过1.4亿美元的竞购战，对象是全球最具影响力的足球经纪公司之一--英国的Stellar Group。这显示中方对体育产业的兴趣已经不再局限于对球队的投资。

--医药产业：中国药价谈判最高降幅达67%，药企着眼于薄利多销

中国国家卫生和计划生育委员会(卫计委)周五公布药品价格谈判结果，部分药品价格最高降幅达67%。药品价格谈判主要是为了降低中国国内患者的医料负担。

--中国个股：顺丰作价433亿元借壳鼎泰新材上市，并配套融资80亿元

中国马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司中午发布公告称，拟与国内快递业巨头顺丰实施资产置换，后者作价433亿元人民币借壳上市，并拟配套融资不超过80亿元。

--中国企业：万达董事长不看好上海迪士尼前景，料10-20年内不能盈利

美国华特迪士尼(Walt Disney)在中国大陆第一座迪士尼乐园临近开园。经营地产和文化产业的中国万达集团董事长王健林表示，他并不看好上海迪士尼乐园的财务前景，估计其10-20年内都无法盈利。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)