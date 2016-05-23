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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 12:05 BJT

中国货币市场：资金整体宽松，央行呵护有加月底流动性无忧

路透北京5月23日 - 中国银行间市场周一资金延续整体宽松格局，机构融出较为充足，
加之央行公开市场小幅净投放表明呵护态度，故虽临近月底且月末前还有汇算清缴等因素扰
动，但市场目前并无担忧。
    
    “今天资金挺松的，小机构不知道反正我们一直在出，虽然按惯例月底可能还会有些紧
，而且（这月末）还有缴税什么的，但从目前情况来看，预计到时应该还不错吧。”北京一
股份制银行交易员说。
    
    北京一基金交易员表示，资金面很宽松，感觉今天能出的机构都在出，公开市场虽净投
放，但规模太小基本可以忽略，“月底了可能有些机构会对二季度MPA（宏观审慎评估体系
）考核做准备吧，其他也没什么影响因素了。”
    
    不过据华中一联社机构的交易员反映，今天资金不紧但也不是很松，七天期资金押信用
债的都在加点出；这几天公开市场也只是小量放钱，其实也就是给大家一个信心，让大家知
道央行的态度是什么样的，是要放钱还是要收钱。
    
    “今天股份制出的多点，大行出的比较少，工行和建行一会儿就出完了...七天不好借
，得加点，我想借押上清的七天这会还借不上。”她说。

    中国央行公开市场今日进行了650亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日净投
放200亿元。据路透统计，本周共有3,000亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量
为450亿元；央票最早在7月才陆续开始有到期。 
    
    中国央行公开市场上周转为小幅净投放，提前操作的中期借贷便利(MLF)规模亦明显超
过到期量。上周初缴税压力开始发酵令资金面一度趋紧，不过央行及时伸出援手，加强货币
投放力度，市场不安心态很快得以安抚。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:53                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9768     1.9842      -0.74
      七天                     2.2661     2.2684      -0.23
                                                  
      14天                     2.6978     2.7219      -2.41
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    1.5800     1.4000     +18.00
                                                  
      七天                     1.7550     1.5250     +23.00
                                                  
      14天                     1.8500     1.5900     +26.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.3300     2.3500      -2.00
                                                  
      14天                     2.7500     2.7600      -1.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0040     2.0080      -0.40
                                                  
       七天                    2.3300     2.3310      -0.10
                                                  
       三个月                  2.9300     2.9288      +0.12
                                                  
 (完)

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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