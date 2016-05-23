中国货币市场：资金整体宽松，央行呵护有加月底流动性无忧

路透北京5月23日 - 中国银行间市场周一资金延续整体宽松格局，机构融出较为充足， 加之央行公开市场小幅净投放表明呵护态度，故虽临近月底且月末前还有汇算清缴等因素扰 动，但市场目前并无担忧。 “今天资金挺松的，小机构不知道反正我们一直在出，虽然按惯例月底可能还会有些紧 ，而且（这月末）还有缴税什么的，但从目前情况来看，预计到时应该还不错吧。”北京一 股份制银行交易员说。 北京一基金交易员表示，资金面很宽松，感觉今天能出的机构都在出，公开市场虽净投 放，但规模太小基本可以忽略，“月底了可能有些机构会对二季度MPA（宏观审慎评估体系 ）考核做准备吧，其他也没什么影响因素了。” 不过据华中一联社机构的交易员反映，今天资金不紧但也不是很松，七天期资金押信用 债的都在加点出；这几天公开市场也只是小量放钱，其实也就是给大家一个信心，让大家知 道央行的态度是什么样的，是要放钱还是要收钱。 “今天股份制出的多点，大行出的比较少，工行和建行一会儿就出完了...七天不好借 ，得加点，我想借押上清的七天这会还借不上。”她说。 中国央行公开市场今日进行了650亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，今日净投 放200亿元。据路透统计，本周共有3,000亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期量 为450亿元；央票最早在7月才陆续开始有到期。 中国央行公开市场上周转为小幅净投放，提前操作的中期借贷便利(MLF)规模亦明显超 过到期量。上周初缴税压力开始发酵令资金面一度趋紧，不过央行及时伸出援手，加强货币 投放力度，市场不安心态很快得以安抚。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9768 1.9842 -0.74 七天 2.2661 2.2684 -0.23 14天 2.6978 2.7219 -2.41 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 1.5800 1.4000 +18.00 七天 1.7550 1.5250 +23.00 14天 1.8500 1.5900 +26.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3300 2.3500 -2.00 14天 2.7500 2.7600 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.0040 2.0080 -0.40 七天 2.3300 2.3310 -0.10 三个月 2.9300 2.9288 +0.12 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)