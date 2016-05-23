主要国家经济指标预测--5月24日****

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差21.63 0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 0645 法国企业景气指数 5月 104 104 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 58 41.65 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 165.98 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 正12.0 正11.2 现况指数 正48.9 正47.7 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 正7 负13 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 52.3 51.1 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 5月 -- 14 服务业指数 -- 15 制造业指数 -- 14 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 40.6 40.9 出口(亿新西兰元) 41.3 42.0 贸易收支(亿新西兰元) 顺差0.60 顺差1.17 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 逆差39.4 逆差33.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月22日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 4月 -10.1% -10.0% 进口(较上年同期) -23.3% -19.0% 贸易收支(亿日圆) 顺差8,235 顺差4,928 5月23日(一) 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 47.6 -- 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 48.3 48.8 服务业PMI 51.8 50.6 综合PMI 51.1 50.2 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 52.4 52.0 服务业PMI 55.2 54.6 综合PMI 54.7 53.8 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 51.5 51.9 服务业PMI 53.1 53.3 综合PMI 52.9 53.2 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 50.5 51.0 1400 欧元区消费者信心指数 5月初值 负7 负9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红/王洋; 审校 戴素萍)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。