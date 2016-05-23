版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--5月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        4月          --    顺差21.63
    0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季)         第一季修正值     +0.7%      +0.7%
                              (较上年同期)                      +1.6%      +1.3%
    0645 法国企业景气指数                            5月          104        104
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            4月           58      41.65
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --      165.98
    0900 德国ZEW经济景气指数                         5月       正12.0     正11.2
                    现况指数                                   正48.9     正47.7
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               5月          正7       负13
    1400 美国新屋销售年率(万户)                      4月         52.3       51.1
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数              5月          --          14
                              服务业指数                          --          15
                              制造业指数                          --          14
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                     4月          40.6        40.9
               出口(亿新西兰元)                                  41.3        42.0
               贸易收支(亿新西兰元)                           顺差0.60    顺差1.17
               年度贸易收支(亿新西兰元)      截至4月的一年    逆差39.4    逆差33.8   
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    5月22日(日)
    2350 日本出口(较上年同期)                        4月         -10.1%   -10.0%    
             进口(较上年同期)                                    -23.3%   -19.0%    
             贸易收支(亿日圆)                                  顺差8,235 顺差4,928  
    
    5月23日(一)
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)        5月初值         47.6       --      
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      5月初值         48.3      48.8     
                   服务业PMI                                      51.8      50.6     
                   综合PMI                                        51.1      50.2     
    0730 德国Markit制造业PMI                      5月初值         52.4      52.0     
                   服务业PMI                                      55.2      54.6     
                   综合PMI                                        54.7      53.8     
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    5月初值         51.5      51.9     
                   服务业PMI                                      53.1      53.3     
                   综合PMI                                        52.9      53.2     
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      5月初值         50.5      51.0     
    1400 欧元区消费者信心指数                     5月初值          负7       负9 (完)  
    
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 于春红/王洋; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐