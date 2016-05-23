《汇市简讯》伦敦盘初：美元下跌，股市上扬

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
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* 美元/日圆跌0.34%，澳元/美元涨0.35%，新西兰元/美元涨0.44%，英镑/美元涨0.1%
* 美元/人民币跌0.04%，美元/印度卢比跌0.19%，美元/台币跌0.34%，美元/韩元跌0.67%
* 日股日经指数跌0.57%，中国沪综指涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.71%，美国原油跌0.62%，美国10年期公债收益率报1.84%
* 美国与日本对日圆走势看法分歧，让G7会议失色
* 美国波士顿联储总裁罗森格伦表示，经济接近满足美联储升息条件--FT (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。