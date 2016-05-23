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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 13:44 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元下跌，股市上扬

0535GMT

* 美元/日圆跌0.34%，澳元/美元涨0.35%，新西兰元/美元涨0.44%，英镑/美元涨0.1%

* 美元/人民币跌0.04%，美元/印度卢比跌0.19%，美元/台币跌0.34%，美元/韩元跌0.67%

* 日股日经指数跌0.57%，中国沪综指涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.71%，美国原油跌0.62%，美国10年期公债收益率报1.84%

* 美国与日本对日圆走势看法分歧，让G7会议失色

* 美国波士顿联储总裁罗森格伦表示，经济接近满足美联储升息条件--FT (完)

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