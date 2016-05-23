中国个股：顺丰作价433亿元借壳鼎泰新材上市，并配套融资80亿元

路透上海5月23日 - 中国马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 周一中午发布公告称，拟与国内快递业巨头顺丰实施资产置换，后者作价433亿元人民币借壳上市，并拟配套融资不超过80亿元。

公告显示，鼎泰新材以全部资产和负债与顺丰控股全体股东持有的公司股权进行置换，置出资产估值为8亿元，置入的顺丰控股100%股权初步估值433亿元，两者之间的差额由上市公司发行股份向顺丰股东购买，每股发行价为21.66元。在2015年分红送股方案实施后，其发行价格调整为10.76元。

同时，上市公司将向不超过10名投资者定向增发股份，发行价不低于11.03元。配套资金扣除中介费用及相关税费后，将用于标的公司航材购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目等。

交易完成后，明德控股将成为上市公司控股股东，持股约55%，实际控制人变更为顺丰创始人王卫。

顺丰控股的股东承诺2016-2018年度三年的净利分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元。若不足承诺额，顺丰股东将以所持股份及自筹现金来补偿上市公司。

中国已是全球最大的快递市场，包括顺丰、申通、圆通等在内的本土企业居于市场领导地位。顺丰不仅建成覆盖全国的快递网络，并向全球主要市场拓展，开通美国、日本等10余个国家的快递服务，其自营和外包全货机分别达30架和15架。

此前申通和圆通的借壳上市计划已宣布，分别借壳艾迪西 和大杨创世 ，两者估值分别达169亿元和175亿元。