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债券 | 2016年 5月 23日 星期一 14:54 BJT

欧洲个股：法国安盛保险计划出售18亿欧元烟草业资产

路透巴黎5月23日 - 法国安盛保险(Axa) 计划停止对烟草行业的投资，指称因为吸烟有害公共健康，并表示计划出售所持的18亿欧元(20.2亿美元)烟草业资产。

安盛保险表示，将立刻剥离对烟草公司2亿欧元的持股。该公司还计划停止对烟草行业公司债的所有新投资，并出脱价值约16亿欧元的现有持仓。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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