台湾股市：收盘大涨2.62%，因两岸关系不致紧张且跌幅已大

路透台北5月23日 - 台湾股市周一收盘大涨2.62%，在亚洲股市涨幅居前。分析师指出，因市场认为新政府对两岸关系处理不如想像中坏，且股市修正幅度已大有利反弹。

今日台湾加权股价指数 收涨2.62%,至8,344.44点；成交初值 为903.41亿台币，上交易日修正后为582.63亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然新总统蔡英文的就任演说，并未得到大陆的正面回应，但也不至于引发两岸间紧张关系。再加上台股先前已经明显修正，代表散户的融资余额水位很低，在筹码相对乾净下，大盘反弹力道强劲。

〞今天强劲到你不追就买不到便宜价位，反弹力道的有点令人讶异。〞他说。

简伯仪认为，由于指数强弹逾月线下弯碰触半年线的压力，因此反弹满足点将再上修至8,500点的季线反压。

安联投信基金经理廖哲宏表示，台股从3月下旬波段高点以来，迄今修正幅度已近一成，主要修正时间集中在4月下旬到5月，从评价的角度来看，目前台股相对具投资吸引力。

廖哲宏指出，虽然目前经济基本面没有出现太大的改善，在第一季财报出炉后，也有不如预期以及部分产业展望预估下修的状况，不过由于股价和指数的修正都已经来到相对合理位置，所以短中期投资人对台股可以中性偏乐观看待。

台湾首位女总统蔡英文周五在就职演说中表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制。

针对民进党已经在台湾上台执政，国台办与陆委会联系沟通机制是否还能继续运作的问题。新华社周六引述中国国务院台办发言人马晓光指出，只有确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的共同政治基础，两部门联系沟通机制才能得以延续。

亚洲股市周一上涨，追随上周五美股涨势；美元脱离近期高位，但仍受支撑，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会尽快而非推迟升息。