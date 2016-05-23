台湾货币市场：短率稳中趋升，大行少量提供跨月拆款但利率走高

* 大行少量提供跨月拆款但利率走高

* 观察外资汇入能否延续，或有助于资金情势

* RP资金集中落月底，跨月资金难觅

记者 董永年

路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周一稳中趋升。资金调度人士指出，临近月底市场气氛偏向保守，今日虽有一龙头公股银行加入供应跨月拆款行列，不过利率反而略见走高。

交易员称，央行上周大幅减少冲销之后，市场资金已逐渐好转，不过月底有缴税因素，各方不敢大意。今日台股收盘大涨且外资大举汇入买超，将持续观察趋势是否延续，或有助于月底的资金情势。

〞今天大行有少量做一些，气氛还是保守。〞一家公股银行交易员说。

另一大型票券商交易员则称，由于大行提供跨月拆款的利率比照行库，因此有拉高平均水准，但此时能够拆到已算幸运。

台币兑美元 周一明显走升。汇银人士指出，在外资大举汇入及台股劲扬带动下，台币亦呈劲升走势，且升破32.700价位。外资及陆资在台股转为买超84.86亿台币，中止先前连16个交易日卖超共计1,209.44亿台币。

本地时间15:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.652 32.752 台湾加权股价指数<.TWII 8,344.44 8,131.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230%

--一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.330%

--两周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.280-0.345%

**短票利率持稳**

短票方面，一大型票券商交易员指出，今日资金缺口较小，调度还算顺畅，短票成交利率大致持稳上周五。

惟另一大型票券商交易主管称，今日卖票金额与上周五差距不大，由于资金需求量不低，所以银行有趁机微调利率半点。

今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31%，持平上日。

据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.311%，区间0.28-0.36%，金额147.94亿台币；前日的加权平均利率在0.314%，区间0.28-0.35%，金额142.38亿台币。

台湾央行周一定存单到期2,843亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周定存单总计到期1兆3,500.3亿台币，余日到期情况分别是周二4,869.3亿，周三1,986亿，周四2,297亿以及周五2,297亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为551亿台币，累计至周日超额准备4,619亿台币、加计前期1%的超额准备为5,792亿台币。

**RP资金尚属充裕**

债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日投信与银行的资金都算宽裕，且因上周公债殖利率反弹，有交易商卖掉筹码，反而因券源变少将资金退给客户。

一票券商交易员表示，月底有缴税因素影响，客户倾向将资金落在月底与下月初以便于缴税，这使得月内短钱充斥，跨月资金较难觅得。为避免资金集中落在月内，因此调降了短天期利率以吸引客户跨月。

〞每天缺口不小，但找钱容易，只是都是短钱。〞该交易员说。

证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日，短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。