表格：外资在韩国股市买超42亿韩元

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透首尔5月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资 在韩国股市买超42亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5月23日 4.2 37.9 -67.6 ^5月20日 -127.6 150.8 -61.7 5月19日 -21.3 -42.3 31.0 5月18日 36.5 -197.4 121.4 5月17日 -53.4 -52.1 83.2 5月16日 17.0 -39.7 -5.1 5月13日 -142.8 -115.6 218.4 5月12日 24.5 -128.3 110.5 5月11日 69.9 -241.4 130.8 5月10日 36.7 41.0 -124.8 5月 9日 -97.9 -52.7 119.2 5月 4日 172.3 -490.4 297.8 5月 3日 87.0 -177.0 68.5 5月 2日 -32.9 -177.8 180.3 4月29日 63.8 -203.1 109.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 -27.7 -1,484.9 1,101.9 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,682.3 -1,700.8 -1,481.3 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。