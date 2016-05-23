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亚洲 | 2016年 5月 23日 星期一 15:39 BJT

表格：外资在韩国股市买超42亿韩元

路透首尔5月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0722GMT，外资
在韩国股市买超42亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     5月23日         4.2           37.9          -67.6
    ^5月20日      -127.6          150.8          -61.7
     5月19日       -21.3          -42.3           31.0
     5月18日        36.5         -197.4          121.4
     5月17日       -53.4          -52.1           83.2
     5月16日        17.0          -39.7           -5.1
     5月13日      -142.8         -115.6          218.4
     5月12日        24.5         -128.3          110.5
     5月11日        69.9         -241.4          130.8
     5月10日        36.7           41.0         -124.8
     5月 9日       -97.9          -52.7          119.2
     5月 4日       172.3         -490.4          297.8
     5月 3日        87.0         -177.0           68.5
     5月 2日       -32.9         -177.8          180.3
     4月29日        63.8         -203.1          109.5     
    ----------------------------------------------------
    本月以来       -27.7       -1,484.9        1,101.9
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,682.3       -1,700.8       -1,481.3
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)
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