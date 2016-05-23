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市场报道 | 2016年 5月 23日 星期一 16:29 BJT

欧洲汇市：英镑持稳，上周兑美元稳步上涨

路透5月23日 -

但分析师表示，英镑未来几周可能脆弱不稳。

“继上周英镑表现意外突出后，我们认为这波夏季涨势迟早会消退，回归到现实，”ING外汇分析师Viraj Pater称，并表示“英国脱欧”的话题将持续主导市况。

“虽然上周多项民调显示‘留欧’阵营稳居领先，但不同族群团体态度分歧的明显证据，令人感到忧心，因为这让公投结果特别容易受到选民投票率的影响。”

英镑兑美元 周一持平于1.4500美元，兑欧元 持稳于0.77415英镑，明显脱离上周触及的三个半月高点0.76465英镑。

自去年底以来，英国可能脱离欧盟的疑虑持续打压英镑。英镑贸易加权指数在11月中至4月初共下跌11%，但之后已回升近5%。(完)

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