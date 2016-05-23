欧洲汇市：英镑持稳，上周兑美元稳步上涨

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力
路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。
路透5月23日 -
但分析师表示，英镑未来几周可能脆弱不稳。
“继上周英镑表现意外突出后，我们认为这波夏季涨势迟早会消退，回归到现实，”ING外汇分析师Viraj Pater称，并表示“英国脱欧”的话题将持续主导市况。
“虽然上周多项民调显示‘留欧’阵营稳居领先，但不同族群团体态度分歧的明显证据，令人感到忧心，因为这让公投结果特别容易受到选民投票率的影响。”
英镑兑美元 周一持平于1.4500美元，兑欧元 持稳于0.77415英镑，明显脱离上周触及的三个半月高点0.76465英镑。
自去年底以来，英国可能脱离欧盟的疑虑持续打压英镑。英镑贸易加权指数在11月中至4月初共下跌11%，但之后已回升近5%。(完)
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路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。
路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。