欧洲汇市：英镑持稳，上周兑美元稳步上涨

中国央行报告：经济向好有周期性因素，着力培育新动能激发经济活力

路透上海5月13日 - 中国央行2017年一季度货币政策执行报告中的专栏文章称，当前经济向好有周期性等因素的作用，经济运行中的结构性矛盾和深层次问题仍较为突出。须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，把困难估计得更充分一些，把风险考虑得更深入一些。