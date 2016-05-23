更新版 1-中国财政：财政部要求压减地方财政库款规模，助推存量财政存款支出

* 加快预算执行进度，压减库款规模--财政部

* 财政部将按月对地方财政库款情况进行考核

* 通知对地方政府具有高度的约束力，利于提高银行体系的流动性

* 财政政策积极跟进，为调结构保驾护航 (新增更多评论和背景)

路透北京5月23日 - 中国财政部最新表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。

财政部网站周一刊登通知称，2016年地方政府置换债券大规模发行，一定程度上拉高了库款规模，使库款管理的复杂性加大。未来需进一步加强预算编制和财政支出预算执行管理，切实加强地方政府置换债券资金置换工作。

财政部指出，有部分地区，存在预算下达不够及时、预算执行进度偏慢、政府置换债券资金支拨不够及时等问题，导致库款规模偏大、库款保障水平偏高，财政资金不能及时形成支出,难以发挥政策效益。“不能一方面地方喊缺钱，另一方面又支不出去。”

“《通知》的影响在于会加快目前存量财政存款的支出，使得财政存款持续净投放，从而有利于提高银行体系的流动性。”中金公司固收团队的陈健恒等点评道。

他们指出，《通知》不同于以往的地方在于有较强的约束力，因为《通知》中说明了财政部将通过一系列指标对地方政府进行考核，如果考核不达标，除了通报和约谈意外，还会延缓转移支付的拨付作为惩罚，对地方政府具有高度的约束力，因此可以预计《通知》将会严格执行。

“本来政策大方向是财政要更积极，但年初货币（政策）走的快，财政走的慢，所以，这个点上财政也有跟上的过程；而且最近信用扩张快出现一些副作用，这是财政和货币政策的平衡。”兴业证券首席宏观分析师王涵表示，通知里提到一些明确指标，有利于后期的财政释放，不用像以前那么担心地方政府对财政的约束。

通知称，要健全完善地方财政库款考核通报机制。财政部将按月对地方财政库款情况进行考核；不定期对考核排名靠前的地区通报表扬，对考核排名靠后的地区通报批评。

考核指标包括库款余额同比变动、库款余额相对水平、库款保障水平、公开发行置换债券资金置换完成率、一般公共预算支出累计同比增幅等方面。

财政部还将建立地方财政库款约谈机制。根据地方库款规模变化和考核情况，不定期约谈考核排名最后的6个地区，并将约谈情况予以通报。

此外，将强化转移支付资金调度与地方库款规模挂钩机制。财政部对于库款考核排名靠前的地区将适当加快转移支付资金拨付进度和频率；对于排名靠后的地区将适当缓调资金；对于被约谈的地区将暂缓1个月的转移支付资金调度。

财政部表示，各地区要提前做好地方政府存量债务置换的前期准备工作，对于已入库的公开发行置换债券资金，原则上要在一个月内完成置换。

中金固收团队称，4月末财政存款有4.6万亿，最近几年财政存款余额最低水平在2.5万亿左右。假设财政存款保持在2.5-3万亿的一个相对合理水平，那么未来可以有1.5-2万亿的财政存款可以投放出来。

中金认为，除了通过加快地方债置换和加快财政支出来压低库容以外，还可以通过国库现金存款招标来加快财政存款向银行存款的转移。去年6个省市试点发行了7,000亿地方国库现金存款，今年前4个月就发行了超过5,000亿，速度明显加快，而且今年地方国库现金存款试点的省市扩大了15个，目前总共21个，未来可能还会扩大。

他们并指出，对于债券市场而言，《通知》是确定性的利好。体现在，财政支出和财政存款加快会改善资金面，即使央行放松力度减弱，财政存款投放也可以提高银行的超储率。而社融和M2将会因此放缓，基本面利好债券，尤其是利率债。银行也会有更强的投资债券需求。

**积极财政政策发力**

今年以来，中国财政收入和支出均保持较高增速，前四月财政收入同比增长8.6%，财政支出同比增12.4%。受营改增以及房地产回暖影响，4月财政收入同比增速达14.4%，但支出增速回落至4.5%。

兴业证券的王涵认为，一季度政府支持力度很大，减轻了对经济放缓的担忧；二季度将侧重于调结构，而调结构靠货币很难解决，必然是靠财政。

“政策重心阶段性回到调结构，财政整体宽松，但也有保有压，能在不同地区、不同产业调结构。经济偏平稳，一季度放了那么多流动性和项目，有一定持续性，给调结构相对比较平稳的环境。”他说道。

中金固收团队点评称，在《通知》影响下，接下来财政支出进度仍会偏快，但也会改变季节性特征，使得年末的财政存款支出会大幅低于往年。通知要求继续盘活存量，按照历史数据统计，今年仍有约7,000亿的历史结余资金可以盘活，如果今年加快盘活这部分资金，则财政支出仍可以偏快，但明年开始将没有存量结余资金可以盘活，如果财政支出要继续加大，只能通过增加赤字的方式来应对。

在加强地方政府置换债券资金置换工作方面，中金认为通知规定将使得置换类地方债回归到它发行的初衷和本意，导致城投平台存量的贷款、非标和债券的余额减少，从而制约社融的增长，预计5月贷款会受到该政策影响继续明显放缓。

人民日报此前刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

中国国内投行--中金公司宏观团队此前曾表示，过去两年中国积极财政政策的实际执行“雷声大，雨点小”，从财政支出数据看财政力度不小、但稳增长效果并不明显，其原因是从财政支出到把财政资金真正运用到实体经济之中还有不少环节。该团队认为，要改变这种局面，首先要大幅降低政府公共部门的储蓄，预计每年可以盘活5,000亿至1万亿元人民币；与此同时，3.4万亿的财政存款也有大幅减少的空间。 （完）

浏览财政部通知原文，点选链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)