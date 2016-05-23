《中国新债预测》国开行四期债料多接近二级，惟一年期需求可能更佳

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1年：30亿；3年：40亿；5年：70亿元；7年：60亿元 * 招标时间：1/3/5年：5月24日9:30-10:30；7年：9:30-11:20 * 受访人数: 7位(银行、券商) * 预测区间：2.48%-2.55%；2.94%-3.00%；3.18%-3.23%；3.38%-3.46% * 预测均值: 2.52%；2.98%；3.21%；3.42% 路透北京5月23日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路 透调查显示，近期流动性有所改善，且今日农发行一级招标结果较好，明天国开总体需求料 仍不错；但鉴于降杠杆担忧下二级走势不佳，正反因素夹击下明日国开债定位料多数接近二 级水准，惟一年期品种料在缩久期的当下需求稍好，从而其定位料低于二级。 华南一银行交易员称，震荡行情下，美联储（FED）加息预期升温，长久期的七年品种 估计需求不会特别好。 “我们目前配置的也主要在1-3年的，7-10年目前观望中，还是有一个缩短久期的考虑 ， 虽然长期看多，短期内还是稍看空。”他说。 上海一银行交易员表示，今天农发行债发得很好，出乎意料，“不过如果类比今天一年 期农发债结果2.5323%的话，即便算上手续费，我还是更愿意买国开，而且国开二级也没低 到这个程度，明天国开招标量还比农发的少，需求应该还可以的。” 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、 七年期品种的最新收益率为2.5978%、3.0070%、3.2529%和3.4534%。 中国银行间市场周一资金延续整体宽松格局，机构融出较为充足，加之央行公开市场小 幅净投放表明呵护态度，故虽临近月底且月末前还有汇算清缴等因素扰动，但市场目前并无 担忧。 明日招标四期债为该行今年第11期 、第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96 %和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1年：30亿；3年：40亿；5年：70亿元；7年： 60亿 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月24日9:30-10:30 7年：5月24日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月26日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 5/25-5/26 上市日 5月30日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)