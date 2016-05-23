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债券 | 2016年 5月 23日 星期一 16:52 BJT

《中国新债预测》国开行四期债料多接近二级，惟一年期需求可能更佳

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债
    * 期限及招标金额：1年：30亿；3年：40亿；5年：70亿元；7年：60亿元
    * 招标时间：1/3/5年：5月24日9:30-10:30；7年：9:30-11:20
    * 受访人数: 7位(银行、券商)
    * 预测区间：2.48%-2.55%；2.94%-3.00%；3.18%-3.23%；3.38%-3.46%
    * 预测均值: 2.52%；2.98%；3.21%；3.42%

    路透北京5月23日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路
透调查显示，近期流动性有所改善，且今日农发行一级招标结果较好，明天国开总体需求料
仍不错；但鉴于降杠杆担忧下二级走势不佳，正反因素夹击下明日国开债定位料多数接近二
级水准，惟一年期品种料在缩久期的当下需求稍好，从而其定位料低于二级。
    
    华南一银行交易员称，震荡行情下，美联储（FED）加息预期升温，长久期的七年品种
估计需求不会特别好。
    
    “我们目前配置的也主要在1-3年的，7-10年目前观望中，还是有一个缩短久期的考虑
， 虽然长期看多，短期内还是稍看空。”他说。
    
    上海一银行交易员表示，今天农发行债发得很好，出乎意料，“不过如果类比今天一年
期农发债结果2.5323%的话，即便算上手续费，我还是更愿意买国开，而且国开二级也没低
到这个程度，明天国开招标量还比农发的少，需求应该还可以的。”
        
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、
七年期品种的最新收益率为2.5978%、3.0070%、3.2529%和3.4534%。
    
    中国银行间市场周一资金延续整体宽松格局，机构融出较为充足，加之央行公开市场小
幅净投放表明呵护态度，故虽临近月底且月末前还有汇算清缴等因素扰动，但市场目前并无
担忧。 
    
    明日招标四期债为该行今年第11期 、第八期 、第六期
 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96
%和3.24%。
  
    具体发行条款如下：
                   2016年第11、八、六、七期增发债
 发行上限          1年：30亿；3年：40亿；5年：70亿元；7年：
                   60亿
 期限/计息方式     1/3/5/7年固息  
 招标时间          1/3/5年：5月24日9:30-10:30
                   7年：5月24日9:30-11:20
 招标方式          单一价格(荷兰式)
 缴款日            5月26日
 起息日            1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25
 分销期            5/25-5/26
 上市日            5月30日
 基本承销额        不设立
 付息频率          按年
 发行人增发权利    保留
 承揽费            1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
 (完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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