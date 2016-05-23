人民币衍生品：美元掉期一周跌至15个月低点，美元拆借需求上升

路透北京5月23日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 继续快速下行，周一一周期掉期点 延续上周五大幅跌势，收跌至15个月低点；一个月亦收跌至14个月低点。交易员称，今日多家银行在短端卖出美元，但买需不足，导致美元掉期曲线短端继续大幅下行。
他们并表示，尽管美元拆借需求上升，但并未出现恐慌迹象，流动性也并未枯竭。短期美元拆借利率略有调升，长期未有明显变化。但若掉期曲线下行的趋势持续，美元流动性可能继续偏紧。
“今天几乎所有的行都在短端做buy/sell，不知道为什么美元需求这么多，美元确实紧了很多，大行都在借，而且只借不出。”一股份行交易员称，“为什么拆借利率没上去也不好戳，但是供需情况已经变了。”
“今天没有大行在长端sell的迹象，估计一年期掉期600-700点是央行比较舒服的区域，所以没必要出来。但是上周四周五都有大行的大量卖盘。”另一股份行交易员表示。
北京时间16:40，美元/人民币一周期掉期 报3点，一个月期 报35点，一年期 报590点，较上周五分别下跌40%、18.60%，上涨1.72%。
中国银行间市场周一资金延续整体宽松格局，机构融出较为充足，加之央行公开市场小幅净投放表明呵护态度，故虽临近月底且月末前还有汇算清缴等因素扰动，但市场目前并无担忧。
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中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小跌波幅明显收窄，中间价则续小升。交易员指出，美元指数暂无方向，当前点位对结汇和购汇都不具备明显吸引力，市场观望气氛较浓，早盘成交较为清淡；若后市美元再度转强，人民币仍有望考验6.55元支撑。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)