离岸人民币：工行纽约分行发5亿存单，首只通过DTCC结算的人民币金融产品

路透香港5月23日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行 日前在美国清算所发行第一单以人民币计价的5亿元规模、31天期人民币定期存单（CD），这是首个通过美国证券托管结算公司（DTCC）结算的人民币金融产品。

路透获得的新闻稿显示，该存单由工行纽约分行发行，票面利率为2.6%，由纽约梅隆银行担任发行代理，此前驻纽约的中资银行发行的人民币计价定期存单皆通过欧洲结算系统（Euroclear）进行结算工作。

美国金融机构参与人民币计价产品的发行意味着美国开始参与离岸人民币市场的竞争。

该人民币计价产品票息加上相应期限的掉期点数后，收益率高于相对应的美元产品。

5月17日，中国农业银行 纽约分行成功发行在美国发行了一笔1.17亿元人民币、一年期票据，收益率为3.35%，这是中资金融机构在美发行的首笔人民币债券。

今年年初至今，离岸人民币债券陷入“冰冻期”，仅有中国企业花样年控股一家在香港发行了点心债。SWIFT的数据显示，今年2月，全球范围内人民币支付所占份额降低至1.76%，较上月大降27.5%，为2014年10月以来最低。

另路透旗下IFR杂志周一亦称，工行纽约分行亦宣布计划发行一笔5年期、基准规模的优先无担保债券。发行利率为美国国债基础上T+145BP。预计该票据被评为A1/A（穆迪/标准普尔）。

该笔债券由美银美林、法国巴黎银行、花旗集团和富国银行为联席薄记人。（完）