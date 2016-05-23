欧元债市：希腊公债收益率触及六个月低位，改革措施料促成纾困协议

希腊议会批准一系列举措，包括削减支出的救急机制和加税，希望藉此促使金主发放资金，以帮助希腊偿还即将到期的贷款和不断增加的国家负债。

欧元区财长周二将召开会议签署对希腊的救助贷款计划，而且可能敲定具有附加条件的初步计划，以帮助该国重整债务负担，使其更可持续。

所有其他欧元区债券收益率周一均追随油价跌势，表明债券供应不足，且股市疲弱。股市下跌应给收益率带来下行压力。

策略师还指出，本周发债计划较少，是债券市场的另一个支撑因素，只有德国计划标售10亿欧元30年期公债，法国标售35亿欧元国库券。

德国10年期公债收益率跌3个基点至0.14%，上周创一个月最大单周涨幅，因对美国加息的讨论升温。(完)

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