更新版 1-台湾货币市场：短率稳中趋升，大行少量提供跨月拆款但利率走高

* 大行少量提供跨月拆款但利率走高 * 观察外资汇入能否延续，或有助于资金情势 * RP资金集中落月底，跨月资金难觅 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周一稳中趋升。资金调度人士指出，临近月底市场 气氛偏向保守，今日虽有一龙头公股银行加入供应跨月拆款行列，不过利率反而略见走高。 交易员称，央行上周大幅减少冲销之后，市场资金已逐渐好转，不过月底有缴税因素， 各方不敢大意。今日台股收盘大涨且外资大举汇入买超，将持续观察趋势是否延续，或有助 于月底的资金情势。 〞今天大行有少量做一些，气氛还是保守。〞一家公股银行交易员说。 另一大型票券商交易员则称，由于大行提供跨月拆款的利率比照行库，因此有拉高平均 水准，但此时能够拆到已算幸运。 台币兑美元 周一连续第二天收涨。汇银人士指出，受到外资汇入、台股大涨等 激励，今天台币摆脱近期政治面不确定偏弱走势，加上央行适度放手，让台币升破32.700价 位。外资及陆资在台股转为买超84.86亿台币，中止先前连16个交易日卖超共计1,209.44亿 台币。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.656 32.752 台湾加权股价指数<.TWII 8,344.44 8,131.26 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.330% --两周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.280-0.345% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，今日资金缺口较小，调度还算顺畅，短票成交利 率大致持稳上周五。 惟另一大型票券商交易主管称，今日卖票金额与上周五差距不大，由于资金需求量不低 ，所以银行有趁机微调利率半点。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31%，持平上日 。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.311%，区间0.28-0.36%， 金额147.94亿台币；前日的加权平均利率在0.314%，区间0.28-0.35%，金额142.38亿台币。 台湾央行周一发行2,907.5亿台币定存单，与今日存单到期金额2,843亿相较，定存单发 行余额增64.5亿台币。 本周定存单总计到期1兆3,500.3亿台币，余日到期情况分别是周二4,869.3亿，周三1,9 86亿，周四2,297亿以及周五2,297亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为591亿台币，累计超额准备5,210亿台币、加 计前期1%的超额准备为6,383亿台币。 **RP资金尚属充裕** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日投信与银行的资金都算宽裕，且因上周 公债殖利率反弹，有交易商卖掉筹码，反而因券源变少将资金退给客户。 一票券商交易员表示，月底有缴税因素影响，客户倾向将资金落在月底与下月初以便于 缴税，这使得月内短钱充斥，跨月资金较难觅得。为避免资金集中落在月内，因此调降了短 天期利率以吸引客户跨月。 〞每天缺口不小，但找钱容易，只是都是短钱。〞该交易员说。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日，短天期及 一个月天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附 买回利率主要成交0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0 .32%，上日在0.31-0.32%。(完) (审校 张喜良/杨淑祯)