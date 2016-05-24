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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 17:53 BJT

更正-香港个股：中华煤气近期多次增持港华燃气股份，涉资逾6,000万港元(5月23日)

(更正标题及内文金额与股数，应为“6,000万港元”及“0.147亿股”)

路透香港5月23日 - 据香港联交所周一的资料显示，香港燃气供应商--中华煤气 近期多次在市场上购入港华燃气 的股份，涉资逾6,000万港元。

资料显示，中华煤气自5月11-19日期间，增持了港华燃气总共0.147亿股股份，平均价每股介乎4.035-4.157港元，金额超过6,000万港元。

现时中华煤气在港华燃气的持股比例升至63.3%，原为62.75%。港华燃气主要在内地从事城市燃气供应业务。

港华燃气周一收跌0.97%，报4.09港元。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)

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