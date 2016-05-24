更正-香港个股：中华煤气近期多次增持港华燃气股份，涉资逾6,000万港元(5月23日)

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(更正标题及内文金额与股数，应为“6,000万港元”及“0.147亿股”)
路透香港5月23日 - 据香港联交所周一的资料显示，香港燃气供应商--中华煤气 近期多次在市场上购入港华燃气 的股份，涉资逾6,000万港元。
资料显示，中华煤气自5月11-19日期间，增持了港华燃气总共0.147亿股股份，平均价每股介乎4.035-4.157港元，金额超过6,000万港元。
现时中华煤气在港华燃气的持股比例升至63.3%，原为62.75%。港华燃气主要在内地从事城市燃气供应业务。
港华燃气周一收跌0.97%，报4.09港元。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。