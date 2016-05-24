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亚洲 | 2016年 5月 24日 星期二 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率稳中趋升，大行少量提供跨月拆款但利率走高

* 大行少量提供跨月拆款但利率走高
    * 观察外资汇入能否延续，或有助于资金情势
    * RP资金集中落月底，跨月资金难觅

     记者 董永年
    路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周一稳中趋升。资金调度人士指出，临近月底市场
气氛偏向保守，今日虽有一龙头公股银行加入供应跨月拆款行列，不过利率反而略见走高。
    
    交易员称，央行上周大幅减少冲销之后，市场资金已逐渐好转，不过月底有缴税因素，
各方不敢大意。今日台股收盘大涨且外资大举汇入买超，将持续观察趋势是否延续，或有助
于月底的资金情势。    
    
    〞今天大行有少量做一些，气氛还是保守。〞一家公股银行交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称，由于大行提供跨月拆款的利率比照行库，因此有拉高平均
水准，但此时能够拆到已算幸运。
    
    台币兑美元 周一连续第二天收涨。汇银人士指出，受到外资汇入、台股大涨等
激励，今天台币摆脱近期政治面不确定偏弱走势，加上央行适度放手，让台币升破32.700价
位。外资及陆资在台股转为买超84.86亿台币，中止先前连16个交易日卖超共计1,209.44亿
台币。 
                
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.656                     32.752    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,344.44                  8,131.26    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                   0.201%  
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%               0.200-0.230% 
   --一周拆款利率区间           0.200-0.330%               0.200-0.330% 
   --两周拆款利率区间           0.200-0.350%               0.280-0.345%  
    
    **短票利率持稳**

    短票方面，一大型票券商交易员指出，今日资金缺口较小，调度还算顺畅，短票成交利
率大致持稳上周五。
    
    惟另一大型票券商交易主管称，今日卖票金额与上周五差距不大，由于资金需求量不低
，所以银行有趁机微调利率半点。    
     
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31%，持平上日
。 
 
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.311%，区间0.28-0.36%，
金额147.94亿台币；前日的加权平均利率在0.314%，区间0.28-0.35%，金额142.38亿台币。
         
    台湾央行周一发行2,907.5亿台币定存单，与今日存单到期金额2,843亿相较，定存单发
行余额增64.5亿台币。
    
    本周定存单总计到期1兆3,500.3亿台币，余日到期情况分别是周二4,869.3亿，周三1,9
86亿，周四2,297亿以及周五2,297亿。
    
    拆款中心资料 显示，周一超额准备为591亿台币，累计超额准备5,210亿台币、加
计前期1%的超额准备为6,383亿台币。

        
    **RP资金尚属充裕**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日投信与银行的资金都算宽裕，且因上周
公债殖利率反弹，有交易商卖掉筹码，反而因券源变少将资金退给客户。
    
    一票券商交易员表示，月底有缴税因素影响，客户倾向将资金落在月底与下月初以便于
缴税，这使得月内短钱充斥，跨月资金较难觅得。为避免资金集中落在月内，因此调降了短
天期利率以吸引客户跨月。
    
    〞每天缺口不小，但找钱容易，只是都是短钱。〞该交易员说。   
    
    证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日，短天期及
一个月天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附
买回利率主要成交0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0
.32%，上日在0.31-0.32%。(完)    

 (审校 张喜良/杨淑祯)

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