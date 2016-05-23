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债券 | 2016年 5月 24日 星期二 00:53 BJT

南非汇市：兰特下跌，因美国加息预期提振美元

路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特周一下挫近1%，因对美国加息的预期不断增强，推高美元。

1500 GMT，兰特兑美元 报15.7670兰特，较周五纽约收盘下跌0.84%。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，今年剩余时间里2-3次加息，明年3-4次加息“大体是正确的”。他说，6月美联储会议的利率决定将取决于经济数据。

“在美联储6月会议举行前，兰特走势震荡，市场对美联储加息的预计不断增强，”Argon Asset Management分析师Thabi Leoka说。(完)

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