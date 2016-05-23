金属期市：期铜下跌，因美国短期内可能加息

* 中国4月铜出口跳升近40%

* LME锌库存降至2009年来最低水准

* 期铅价格跌至近四个月来最低位

路透伦敦5月23日 - 期铜周一跌向上周触及的约三个月最低水准，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月加息的预期，令对中国需求增长疲弱的担忧加重。中国为全球最大金属消费国。

伦敦金属交易所三个月期铜 收低0.4%，报每吨4,562美元，上周曾触及2月中来最低4,540美元。

美国升息可能意味着美元将走坚，这将对商品需求造成负面影响，因美元坚挺使持有其他货币的投资者买入商品的成本上升。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，利率太久处于过低水准可能带来金融不稳定性。在多位美联储官员暗示6月可能加息后，布拉德是最新一位有相同暗示的联储官员。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，今年剩余时间里2-3次加息，明年3-4次加息“大体是正确的”。他说，6月美联储会议的利率决定将取决于经济数据。

“市场目前消化美联储很大可能在下月加息，取决于经济数据表现，”Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig说。

“中国(需求)状况没有市场所想的低迷，但3月时的强劲势头也不太可能持续。”

中国最新数据打击市场人气。中国4月精炼铜出口跳升38%，至32,371吨，铜进口上升仅3.7%，至341,677吨。

三个月期铝 没有跟随基本金属市场弱势，上扬0.5%，收报1,554美元。

期锌 下挫1.3%，收报1,841美元，但预期今年表现将好于其他基本金属，因为矿场关闭造成供应短缺。

LME锌库存减少，也提振锌价利多人气。LME锌库存为385,775吨，至2009年7月来最低水准，库存自9月以来下跌约40%。

期铅 下挫1.1%，收报每吨1,657美元，为1月27日来最低，美银美林金属策略师Michael Widmer说，部份原因是包括中国电动自行车在内的近月需求非常疲弱。

“中国的电动自行车是重大需求因素，但市场越来越饱和，且政府打击这种交通工具导致活动增长出现结构性放缓。”