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市场报道 | 2016年 5月 24日 星期二 03:10 BJT

纽约期市：期棉下跌，因投资者卖出和商品市场普遍疲弱

路透纽约5月23日 - 期棉周一收低，交投在狭窄区间内，因投资者卖出和商品市场全面疲弱。

“我对市场人士目前想建立大量多头头寸持怀疑态度，”Risk Analytics独立棉花交易商和顾问Louis Rose称，“短线交易商希望撤出市场。”

近月7月期棉合约 收跌0.22美分，或0.36%，报每磅61.45美分。

期货市场总成交量减少637口，至16,100口。数据显示，前一交易日未平仓合约下降571口，至189,550口。

美元指数 下滑0.12%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.55%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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